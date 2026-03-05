El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la actividad de la Jornada 10 (J10), que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo. Con nueve fechas ya jugadas, Cruz Azul se ubica como líder del torneo con 22 puntos, seguido muy de cerca por Toluca, que suma 21 unidades, mientras Chivas completa el podio con 18 puntos.

La fecha de este fin de semana presenta varios enfrentamientos de gran relevancia en la lucha por los primeros lugares, pero además por el orgullo. La Máquina recibirá a San Luis, mientras que Toluca, segundo de la tabla, enfrentará a Juárez buscando nada menos que quedarse con la cima.

Sin embargo, uno de los partidos más esperados será el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, duelo que llega con ambos equipos en la parte alta de la tabla. Atlas es sexto con 16 puntos, apenas 2 menos que su rival, que marcha tercero con 18 unidades, por lo que el resultado podría tener impacto directo en la zona de clasificación.

Otro partido que acapara reflectores es el Clásico Regio, donde Tigres recibirá a Monterrey. Ambos conjuntos buscan seguir dentro de los primeros ocho lugares en un duelo que suele marcar el rumbo de la temporada para los equipos regiomontanos y con la Liguilla en la mira.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J10 de la Liga MX

Los aficionados podrán seguir los encuentros en México a través de distintas señales de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Calendario de partidos J10 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León

Sede: Estadio El Encanto, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Necaxa vs Pumas

Sede: Estadio Victoria, 21:00 horas

Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 7 de marzo

Cruz Azul vs San Luis

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 17:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Querétaro vs América

Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX

Atlas vs Chivas

Sede: Estadio Jalisco, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Pachuca vs Puebla

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

Tigres vs Monterrey

Sede: Estadio Universitario, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Domingo 8 de marzo

Toluca vs Juárez

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas

Transmisión: TV Azteca, FOX One

Xolos vs Santos

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, FOX

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

---

