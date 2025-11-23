Desde su llegada al futbol mexicano, Álvaro Fidalgo , mediocampista de las Águilas del América , se ha consolidado como uno de los talentos más regulares en este puesto dentro de la Liga MX. El jugador de origen español ha sido pieza clave en los títulos más recientes de las Águilas, por lo que la Selección Mexicana ya lo tiene en la mira para integrarlo a sus filas.

Hace unos días se dio a conocer que el mediocampista español habría aceptado integrarse al Tri, despejando así los rumores que circulaban en torno a su disponibilidad.

Su decisión coincide con los planes del director técnico de la selección nacional, Javier "Vasco" Aguirre , quien ya expresó su postura sobre el posible llamado del jugador para el proceso rumbo al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales para representar a México.

“ Yo creo que Álvaro, insisto, si tiene legalmente todo el derecho de ser mexicano y jugar al futbol mexicano, no tengo por qué cerrarle la puerta a Álvaro ni a nadie ”, afirmó Aguirre en una reciente entrevista.

Lee también: Miguel Herrera cobrará ESTO tras su despido de la Selección de Costa Rica

El rostro y la ilusión de Fidalgo

La próxima edición del Mundial de la FIFA en 2026 podría ser muy especial para Álvaro Fidalgo, quien estaría por cumplir todos los requisitos para sumarse al Tri tras finalizar su naturalización, hecho que ha generado gran ilusión en la afición azulcrema.

Una muestra de esto se dio recientemente en un evento de la marca que viste al equipo mexicano, en el que estuvieron Henry Martín y Fidalgo, quien regaló uno de los momentos más virales gracias a un aficionado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF