El Elche, que mantiene su condición de invicto como local, logró arrancar un empate ante el Real Madrid con un marcador de 2-2 en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó por dos veces en el marcador tras el descanso, pero el equipo de Xabi Alonso, sin un juego brillante, tuvo capacidad de reacción para rescatar al menos un punto en los últimos minutos.

El Real Madrid, incómodo sin el balón, apenas pudo disponer de espacios para explotar la velocidad de sus delanteros, ya que el conjunto ilicitano supo limitar los riesgos y las pérdidas en zonas de peligro.

Jude Bellingham anotó el gol del empate a los 87 minutos para el Real Madrid, lo que extendió su racha sin victorias a tres partidos con un empate.

El resultado colocó al Madrid un punto por delante del Barcelona, que goleó 4-0 al Athletic Bilbao el sábado en su regreso al renovado Estadio Camp Nou.

El equipo blanco venía de un empate 0-0 en Rayo Vallecano en la liga española y de una derrota 1-0 en Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El equipo de Xabi Alonso había ganado 13 de sus 14 partidos anteriores para comenzar la temporada.

“El equipo sigue compitiendo”, dijo Alonso. “Los resultados y nuestro juego podrían ser mejores. Somos autocríticos, pero el espíritu del equipo sigue siendo bueno. Debemos perseverar ante la adversidad. Esto es el Real Madrid, tenemos que vivir con la crítica”.

Aleix Febas adelantó al Elche a los 53 y Dean Huijsen empató para el Madrid en el 78 con su primer gol con el club. Álvaro Rodríguez volvió a poner a los locales por delante a los 84, pero Bellingham igualó desde dentro del área tres minutos después.

El delantero del Madrid Vinícius Júnior ingresó en la segunda mitad.

“Hablamos de ello, como solemos hacer”, dijo Alonso sobre Vinícius. “Él entiende. Sabía su papel y el impacto que podía tener. Lo habíamos hecho antes. Sigue comprometido. Hoy no estamos tan contentos como nos gustaría, pero todos están energizados y ansiosos por volver a un buen resultado y un impulso positivo”.

El próximo partido del Real Madrid es contra el Olympiakos el próximo miércoles en la fase de grupos de la Champions League.

CT