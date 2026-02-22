El FC Barcelona volvió a tomar el control de la cima tras imponerse con autoridad 3-0 al Levante en una actuación convincente de principio a fin en el Estadio Camp Nou . El triunfo llega en un momento clave, pues los culés aprovecharon la caída del Real Madrid el pasado sábado ante el Osasuna para recuperar el liderato de La Liga y meter presión en la recta decisiva del campeonato.

Desde el arranque, el conjunto blaugrana mostró su superioridad con intensidad, posesión y claridad ofensiva. Apenas al minuto 4', el juvenil Marc Bernal abrió el marcador con una definición precisa que marcó el rumbo del encuentro . El gol tempranero permitió al Barcelona adueñarse del ritmo y manejar el partido con tranquilidad, obligando al Levante a replegarse sin encontrar respuestas.

La ventaja se amplió al 32', cuando Frenkie de Jong apareció para firmar el 2-0 con un remate colocado que reflejó el dominio culé en el mediocampo y también la inoperante marca defensiva del Levante . Con la diferencia en el marcador y el control del balón, el cuadro catalán bajó las revoluciones sin perder el orden, administrando el partido con madurez.

Lee también: Isaac Del Toro se corona en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

La cereza del pastel llegó al minuto 81', cuando Fermín López se lució con un auténtico golazo de larga distancia que levantó a la afición . Su disparo potente y colocado selló una noche redonda para los locales y confirmó su superioridad.

Con este resultado, el Barcelona alcanza los 61 puntos y recupera el liderato, dejando al Real Madrid en 60 unidades . La pelea por la cima se enciende y promete un cierre vibrante, con ambos gigantes luchando palmo a palmo por el título en una de las temporadas más apretadas de los últimos años.

Te recomendamos: Suspendido el Clásico Nacional Femenil por hechos de seguridad en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF