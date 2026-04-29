LAFC toma ventaja mínima ante Toluca en la Semifinal

La noche de este miércoles, el BMO Stadium se convirtió en una auténtica caldera. Con un lleno absoluto y una atmósfera de final anticipada, el LAFC y el Toluca protagonizaron el primer capítulo de una de las semifinales más esperadas de la Concacaf Champions Cup 2026. En un choque de potencias, donde se midieron uno de los mejores proyectos de la MLS frente al bicampeón de la Liga MX, los angelinos lograron imponerse 2-1, dejando la moneda en el aire para el regreso en el infierno mexiquense.

El primer tiempo fue un ajedrez táctico. El nervio y el estudio mutuo predominaron sobre las áreas; hubo pocas aproximaciones claras y mucho respeto entre ambos bandos. Sin embargo, tras el descanso, el panorama cambió drásticamente para los dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed, quienes vivieron minutos de verdadera zozobra ante el vendaval local.

Al minuto 51, la resistencia escarlata se rompió. Timothy Tillman aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-0 tras un control orientado y un disparo certero. El desconcierto fue tal que, apenas tres minutos después, Jacob Shaffelburg mandó el balón a las redes en lo que parecía el segundo tanto; sin embargo, para fortuna de los Diablos, el VAR intervino para anular la anotación por fuera de lugar, impidiendo que la losa fuera más pesada.

Toluca, con el orgullo del monarca nacional, logró reaccionar al minuto 73 gracias a una gran definición de Jesús "Canelo" Angulo, quien puso el empate parcial que parecía darle un respiro vital al equipo mexicano. No obstante, cuando el partido agonizaba, en el tiempo de compensación (90'+1'), Nkosi Tafari conectó un cabezazo letal que sentenció el 2-1 definitivo, desatando la locura en las gradas angelinas.

Pese a la derrota, el panorama no es desalentador para el Toluca . Gracias al gol de visitante de Angulo, los Diablos necesitan ganar 1-0 el próximo miércoles en el Estadio Nemesio Díez para avanzar a la Final por criterio de desempate.

Cualquier empate o derrota le da el pase automáticamente al LAFC. Si los estadounidenses logran anotar en el "Infierno", el Toluca estaría obligado a ganar por una diferencia de dos goles (3-1, 4-2, etc.). En caso de que los rojos ganen exactamente 2-1, el marcador global quedaría igualado en todo sentido, forzando los tiempos extra y, de ser necesario, la tanda de penales. La serie sigue abierta, pero el bicampeón deberá rozar la perfección en casa si quiere seguir soñando con el trono de la Concacaf.

SV