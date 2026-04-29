Charros asegura la serie ante Dorados

Charros de Jalisco aseguró la serie en territorio norteño al superar por una pizarra de 2-3 a los Dorados de Chihuahua en un duelo cerrado, dominado por el pitcheo de ambas novenas y cargado de tensión hasta el último out.

Por segundo juego consecutivo, la novena jalisciense tuvo que venir de atrás para quedarse con la victoria , mostrando carácter y capacidad de reacción en momentos clave.

El encuentro comenzó contra corriente para Jalisco, ya que Dorados salió agresivo desde la primera entrada. Alejandro Mejía pegó un jonrón que abrió la pizarra, y poco después Rusber Estrada conectó un sencillo productor que llevó al plato a Jonathan Schoop para colocar el 2-0 tempranero.

Pese a que el abridor César Gómez fue vulnerado en ese arranque, logró enderezar su labor y completó cuatro entradas de trabajo, limitando el daño tras ese inicio complicado. Sin embargo, tuvo que abandonar la lomita debido a molestias en el brazo derecho.

Su lugar fue ocupado por Max Green, quien resultó pieza clave en el desarrollo del enfrentamiento. El relevista se adjudicó la victoria tras lanzar una entrada y un tercio en la que permitió apenas un imparable y recetó un ponche, conteniendo cualquier intento de reacción rival.

A la ofensiva, Charros comenzó a descontar en el marcador gracias a Willie Calhoun, quien con un rodado de out permitió que Mateo Gil anotara la primera carrera para los visitantes. Más adelante, Johneshwy Fargas se convirtió en protagonista al conectar un cuadrangular que igualó la pizarra, devolviendo la confianza al equipo jalisciense.

La carrera definitiva llegó nuevamente con Calhoun, quien elevó de sacrificio para que Allen Córdoba cruzara el plato y le diera la ventaja definitiva a los caporales.

El momento más crítico se vivió en la octava entrada, cuando Miguel Aguilar enfrentó una situación de alto riesgo con las bases llenas. Con sangre fría, el lanzador logró dominar a Andrelton Simmons con un ponche determinante que apagó la amenaza y mantuvo la ventaja mínima.

Para el último episodio, A.J. Puckett se encargó de cerrar la puerta, logrando la salvada al recetar dos ponches y asegurar el triunfo de Charros.

Con este resultado, Jalisco aseguró la serie y ahora buscará completar la barrida este jueves 30 de abril , cuando enfrente el tercer juego a partir de las 19:00 horas.

SV