Un legado familiar dentro del diamante

El Rey de los Deportes trasciende las líneas de cal que marcan el territorio de un campo de beisbol. Es un juego que une a la familia y amigos con el simple hecho de asistir al estadio para compartir una pasión, pero también es una actividad que deja disciplina, tenacidad, superación, esfuerzo y valores, mismos que los Charros de Jalisco reconocieron en un referente fuera del terreno.

La novena tapatía rindió un homenaje póstumo el pasado 27 de mayo a don Guillermo Cosío Vidaurri, como una muestra de gratitud por el trabajo que hizo el destacado político jalisciense, que siempre acompañó al equipo en las distintas etapas que ha tenido a lo largo de los años, convirtiéndose en un impulsor del desarrollo del club y que supo hacer de los Charros una gran pasión.

Ese mismo amor por las 108 costuras desde luego queda en familia, pero el fervor con el que Cosío Vidaurri se entregó al diamante también fue trasladado a miles de aficionados a lo largo de los años, muchos de ellos unidos también este miércoles, junto con la directiva de la franquicia y los jugadores, para recordar la huella de don Guillermo.

Una vida acompañada de beisbol

Platicando con su hijo, Salvador Cosío, quien estuvo acompañado de su familia en el momento, con su hermano Guillermo, describió que para él y los seis hermanos “fue muy grato recibir la noticia de parte del Presidente del Consejo, José Luis González Íñigo y su hijo, Íñigo González Covarrubias, Presidente Ejecutivo. No solo por su desempeño como servidor público en el que se interesó por lo socioeconómico y el beisbol, sino por ser un aficionado destacado y apasionado y por ello un promotor muy grande del beisbol en Jalisco”

“Durante su tarea en el sector público acompañó a diversas generaciones de directivos beisboleros, desde que fue alcalde y siendo gobernador, hasta su muerte, para apoyar las gestiones de que existiera beisbol en Jalisco. Fue muy emocionante ver el aplauso de la gente y el afecto de cómo recibieron el tema”, comentó Cosío Gaona.

Entre los recuerdos de su padre, Salvador platicó de cómo era acompañarlo a los juegos cuando él era un niño en los setentas y el trabajo que hacía, incluido el esfuerzo para traer a Fernando Valenzuela. “Jugaba el equipo en el estadio de la U. de G. y era muy gratificante verlo como alcalde y ver cómo apoyaba al equipo en gestiones, apoyos, patrocinios, también como diputado federal con otras directivas como con Ortega Solís, como gobernador respaldó para que regresara el equipo en los noventas y el apoyo de todo lo que se requiriera para que llegara Fernando Valenzuela a jugar con Charros. Después siempre apoyó como pudo, estaba presente en las tribunas apoyando a los Charros”, expresó.

Acerca del legado de don Guillermo, comentó que “fue muy importante lo que aportó siendo alcalde y siendo gobernador para que hubiera contactos para traer mejores peloteros, traer a Valenzuela, el contacto con los Dodgers y un convenio en la época. Ya sin ser funcionario, cuando la gente veía que acudía aún a avanzada edad y estaba en las tribunas, para muchos de sus amigos era un ejemplo y tarea a seguir: respaldar, fomentar y difundir el beisbol como una cultura de valores.

Sobre lo que le deja a él como motivación e inspiración la trayectoria de su padre está la misma pasión por el juego y estar presente de distintas formas. “Participé en la directiva del 90 al 94, mi hermano era el presidente del equipo. Del 2014 hacia acá, con la directiva de Quirarte participé como asesor jurídico y deportivo y ahora estoy cerca del equipo, de la directiva como crítico, editorialista, columnista y estoy al pendiente, tratando de motivar que la gente se aficione al beisbol, que se mantenga como un deporte familiar, espectáculo y que fomenta valores, espíritu de respeto y trato de que la gente se enamore más del beisbol”.

El presente de los Charros

Salvador Cosío, columnista de El Informador, platicó del presente deportivo del equipo, en el que el proyecto invernal está consolidado con títulos y el de verano vive su tercer año de vuelta en la LMB. “Charros ha hecho bien su trabajo… la raíz del equipo es en el verano y no fue tan difícil como fue para Mariachis, la directiva pudo transpolar el trabajo; es más difícil el verano, son más equipos, menos peloteros al alcance y luchar contra el esquema de que hay Grandes Ligas y la gente divide su atención”

“El año pasado casi logran el campeonato. En esta ocasión está bien parapetado, el triunfo contra Sultanes los coloca en segundo lugar y contra Tijuana seguro habrá un buen encontronazo y estará peleando el primer lugar y la Zona Norte. Están regresando el amor de la gente por el beisbol de verano y lo están logrando”, señaló el experto.

Cosío ve un equipo cubierto a la defensiva y ofensiva, con velocidad, poder y agilidad con el guante, pero será importante gestionar a los serpentineros. “Los equipos siempre lo hacen, administran bien su roster para llegar fuertes, sin desgaste, a la parte final. El objetivo, si se puede, es ganar el primer lugar, si no estar entre los primeros lugares para recibir primero al rival el Playoffs”

“Lo veo fuerte (a Charros) en general en esta serie contra Sultanes, también contra dos Laredos, Monclova, seguramente le va a ganar a Toros la próxima semana y basta con que sigan así. Benjamín no es un mánager muy simpático para mí, pero ha demostrado capacidad, con creces que tiene buena forma para dirigir y va a tener al equipo peleando el campeonato”.

Además, sobre la respuesta de la afición durante el verano, destacó que la diferencia con el invierno es que “hay mucha gente en Guadalajara que son oriundos o tienen raíces con las otras sedes del beisbol de invierno y hay una rivalidad fuerte pero sabrosa”

“No sucede igual con los equipos de verano, hace falta engendrar más rivalidades en LMB, ojalá Rieleros creciera, que Saraperos tuviera más presencia, Sultanes puede engendrar simpatía. Cuando viene Diablos se llena, Toros ha logrado meterse como rival respetado para la afición. Hay que buscar más pique deportivo de buena fe. Vamos por buen camino”, subrayó Salvador Cosío.

MF