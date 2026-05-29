Este sábado en punto de las diez de la mañana, comenzará la batalla más importante de cada temporada a nivel de clubes: la Final de la UEFA Champions League, en la que el Paris Saint-Germain defiende el título ante el Arsenal, que quiere sentarse en el trono por primera vez y ser parte de la realeza del futbol europeo, con el Puskás Arena de Budapest como el escenario de lo que figura como una épica batalla entre dos de los mejores equipos del año.

El conjunto francés llega con la presión de mantener el cetro que consiguieron la temporada pasada y dar un paso más a lo que puede ser una dinastía en el futbol. El trabajo de Luis Enrique, con las piezas adecuadas en el tablero, ha hecho un equipo balanceado, en el que las grandes estrellas como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha o Desiré Doué lucen gracias al sistema colectivo y los hace un ataque de amenazas permanentes.

De hecho, registran 44 goles en la temporada europea y están a solo uno del récord que impuso el Barcelona en la temporada 1999-2000 por la mayor cantidad, con el georgiano siendo determinante con una decena de esos tantos.

El PSG atravesó pasajes más opacos que otros durante la temporada en la competencia, con una sola victoria en los últimos cinco partidos de la Fase de Liga, con dos empates y dos descalabros y recibieron sustos del Mónaco en el Play-off, no obstante, a partir de ahí se convirtieron en una aplanadora contra el Chelsea y Liverpool e hicieron historia con una gran Semifinal ante el Bayern Múnich que los puso en este punto mientras conquistaban también la Ligue 1.

En el norte de Londres han soñado con este momento por décadas. Hace 20 años, el Arsenal perdía la Final europea contra el Barcelona y en 2004 levantaban la Premier League por última vez, hasta que esa maldición se rompió este año dejando de ser el equipo que nadaba para morir en la orilla y la esperanza de un doblete histórico está más viva que nunca en el vestuario y entre los aficionados, con un plantel que tampoco envidia nada del parisino.

Mikel Arteta entrará a esta batalla de técnicos españoles con un equipo invicto en la competencia y que podría ser el primero en ser campeón con ese registro en cualquier formato de la Liga de Campeones de esta era. La solidez defensiva que han mostrado, con solo cuatro goles en contra en la Fase de Liga y dos más en las rondas de eliminación serán su mejor activo para contrarrestar la explosividad de francesa, con William Saliba y Gabriel Magalhães, mientras que adelante, con Declan Rice, Bukayo Saka, Victor Gyökeres o Kai Havertz, hay alternativas para la creación ofensiva.

La batalla no será entre rivales desconocidos ni olvidados, es una repetición de la Semifinal del año pasado, en la que el PSG también pasó por tres rivales ingleses en su camino al título y terminaron llevándose la eliminatoria con marcador global de 3-1, mientras que en el histórico, en total hay dos victorias del PSG, dos empates y un triunfo de los Gunners.

El ambiente en Hungría también jugará un papel importante. Miles de aficionados de los dos equipos hicieron el viaje y han abarrotado las calles de Budapest con pasión por sus colores y la esperanza de que este sábado dentro de la cancha, después de 90 minutos o más, su equipo salga victorioso en otro capítulo de la historia de la competencia de clubes más importante del mundo.

MF