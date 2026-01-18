Patriots vencen a Texans y vuelven a una Final de Conferencia Americana

Bajo una persistente mezcla de lluvia y nieve en el Gillette Stadium, los Patriots de New England aseguraron su boleto a la Final de la Conferencia Americana al derrotar 28-16 a los Texans de Houston . Este resultado marca un logro para la franquicia de Foxborough, que no lograba alcanzar la antesala del Super Bowl desde la temporada 2018, poniendo fin a una sequía de siete años y consolidando el proyecto del entrenador Mike Vrabel.

El encuentro estuvo marcado por el dominio de la defensa de los Patriots, que se convirtió en la verdadera pesadilla de C.J. Stroud. La unidad defensiva local logró forzar un total de cinco entregas de balón, incluyendo cuatro intercepciones al mariscal de Houston. El esquinero Marcus Jones protagonizó la jugada del partido al interceptar un pase y devolverlo hasta las diagonales para un pick-six que desató la euforia en las gradas.

A pesar de las condiciones climáticas adversas que dificultaron el manejo del ovoide, el joven quarterback de los Patriots, Drake Maye, se erigió como la figura ofensiva . Maye supo administrar la ventaja y conectar pases cruciales en momentos de presión, destacando un envío de 32 yardas a Kayshon Boutte en el último cuarto que sentenció el marcador. Por parte de los Texans, la ausencia por lesión de su receptor estelar Nico Collins pesó en exceso, dejando a Stroud con pocas variantes para romper el cerco defensivo impuesto por New England.

Con esta victoria, los Patriots se preparan ahora para un duelo de alto voltaje la próxima semana frente a los Broncos de Denver, quienes avanzaron tras vencer a los Bills en tiempo extra. La Final de la AFC revivirá una de las rivalidades más intensas de la liga, con el incentivo adicional de que Denver no contará con su pasador titular Bo Nix por una fractura de tobillo.

