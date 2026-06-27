La mexicana Kenia Lechuga consigue el oro en la Copa del Mundo de remo

La regiomontana Kenia Lechuga ratificó su buen momento al colgarse la medalla de oro en la final de scrull individual ligero (LW1x) en la tercera edición de la Copa del Mundo de Remo 2026, disputada en Lucerna, Suiza, parando el cronómetro en 7:35.32 minutos y de esta forma darse un regalo propio de cumpleaños, un día después de alcanzar los 32 años de edad.

Durante la competencia mostró los nervios de acero que posee para mantener la calma y la constancia, con un ritmo que le permitió tomar la delantera desde los primeros instantes y fue ampliando el margen respecto a las demás competidoras que forman parte de la élite de esta disciplina.

Lechuga pasó los primeros 500 metros por debajo de los dos minutos

La tres veces olímpica mostró su calidad, experiencia y su dominio en cada impulso hasta completar los dos mil metros, pasando los primeros 500 por debajo de los dos minutos, mil en tres minutos 45 segundos y los mil 500 en cinco con 42. El podio lo completaron la neerlandesa Femke van de Vilet, con más de seis segundos de diferencia respecto a Kenia, y la irlandesa Isobel Clements, menos de un segundo detrás de van de Vilet.

Para Lechuga, la celebración viene por partida doble en cuanto a lo deportivo, pues también es la segunda presea dorada que consigue en el serial de Copas del Mundo, tras subir a lo más alto del podio hace unas semanas, a finales de mayo en Sevilla, España, por encima de las mismas rivales que superó recién y coronándose en la misma prueba. Estos resultados la ponen como una de las más fuertes a nivel internacional en su categoría.

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Esta segunda medalla en el final del serial global demuestra la constancia de la mexicana, que ha construido desde sus entrenamientos, con dedicación y disciplina para formar una sólida carrera en las regatas, y confirma su posición como una de las referentes a nivel global en el deporte, manteniéndose en el más alto nivel y convirtiéndose en una fuerte representante del deporte y orgullo mexicano en todo el mundo.

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