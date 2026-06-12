Josko Gvardiol evalúa su salida del Manchester City ante el interés del Real Madrid de Mourinho

El Real Madrid trae de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó el club.

El técnico portugués llega con un contrato de tres años y comenzará oficialmente su segunda etapa el 13 de julio, cuando arranque la pretemporada, indicó el club.

Uno de los futbolistas que José Mourinho considera clave para su nuevo proyecto es el croata Josko Gvardiol (24 años), quien tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2028. El entrenador portugués cree que el defensor reúne las características necesarias para reforzar una zaga que busca mayor solidez. Su principal virtud es la versatilidad, ya que puede desempeñarse con garantías tanto como defensa central como en el lateral izquierdo.

Tras analizar minuciosamente la plantilla, Mourinho pretende construir un equipo equilibrado y sin puntos débiles. Consciente del perfil ofensivo de la banda derecha, donde cuenta con jugadores de gran calidad como Dumfries y Trent, su intención es reforzar el costado izquierdo con futbolistas de mayor consistencia defensiva. En la lista de candidatos aparecen Gvardiol y Calafiori.

Sin embargo, el croata es la prioridad absoluta. También es la operación más complicada. Aunque su última temporada estuvo marcada por algunos problemas físicos que afectaron su regularidad, sigue gozando de una excelente reputación dentro del Manchester City. En el club inglés valoran tanto su rendimiento deportivo como sus cualidades personales: profesionalismo, humildad y liderazgo dentro del vestuario. A ello se suma su notable capacidad defensiva, motivo por el que el City desembolsó 90 millones de euros al RB Leipzig en 2023 para hacerse con sus servicios.