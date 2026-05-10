Charros evita la barrida con épica remontada

Los Charros de Jalisco evitaron una dolorosa barrida en casa tras protagonizar una trepidante remontada en las últimas entradas para vencer 7-5 a los Rieleros de Aguascalientes en el tercer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano.

La novena albiazul mostró carácter en el cierre del encuentro y encontró en Willie Calhoun al héroe de la noche , luego de conectar el cuadrangular de dos carreras con el que dejaron tendidos a los hidrocálidos en el noveno rollo.

Durante los primeros episodios, el duelo estuvo marcado por el buen trabajo monticular de ambos abridores. Las ofensivas encontraron pocas oportunidades y el juego se mantuvo cerrado gracias a las sólidas actuaciones desde la loma. Sin embargo, fueron los Rieleros quienes rompieron el cero en el cuarto inning con un sencillo productor de José Rondón.

El panorama se complicó todavía más para los tapatíos en el quinto capítulo. Luis Payán perdió el control de sus lanzamientos y permitió que la ofensiva visitante armara un rally de cuatro anotaciones. La seguidilla obligó la salida del serpentinero jalisciense, quien dejó el encuentro con la derrota momentánea y a Charros contra las cuerdas.

No obstante, la reacción local comenzó una vez que Ben Holmes concluyó su apertura de cinco entradas sin permitir daño. El relevo de Aguascalientes no logró sostener la ventaja y los bats jaliscienses despertaron en el momento justo . Charros consiguió al menos una carrera en cada entrada desde la quinta hasta la novena, recortando poco a poco la diferencia hasta ponerse en posición de ganar.

En el cierre del noveno capítulo, con Kyle Garlick en base, Willie Calhoun castigó un lanzamiento y desapareció la pelota del parque para sellar la remontada con un dramático jonrón de dos carreras.

En labor de relevo, A.J. Puckett se apuntó la victoria tras retirar sin daño el último episodio. Luego de perder dos series consecutivas, Charros buscará reivindicarse como visitante cuando viaje a Saltillo para medirse a Saraperos el martes 12 de mayo .

SV