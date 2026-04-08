Miércoles, 08 de Abril 2026

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Isaac del Toro se retira de la Itzulia tras sufrir una caída en la tercera etapa

El mexicano se encontraba a 81 km de la meta cuando sufrió el percance; otros 5 corredores resultaron afectados

Por: EFE

El ciclista mexicano Isaac del Tour (UAE) se retiró de la Itzulia tras sufrir una dura caída muy lejos de la línea de meta. AFP / ARCHIVO

El ciclista mexicano Isaac del Tour (UAE) se retiró de la Itzulia tras sufrir una dura caída muy lejos de la línea de meta. AFP / ARCHIVO

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE) se retiró de la Itzulia tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta de la tercera etapa que se disputa con salida y llegada en Basauri.

Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

Isaac del Toro, nacido en Ensenada hace 22 años, se presentó a la Itzulia con 5 triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

     

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