El Masters de Augusta 2026 abre sus puertas este jueves 9 de abril para celebrar su edición 90, reafirmándose como la joya más preciada del golf mundial. A diferencia de cualquier otro Major, este no solo es un torneo, es un ritual: se juega siempre en el sagrado Augusta National Golf Club en Georgia, donde la exclusividad del field y tradiciones como la Cena de Campeones y la entrega de la Chaqueta Verde le otorgan una mística inalcanzable para cualquier otro evento de la PGA.

Esta edición llega marcada por la expectativa sobre Rory McIlroy, el campeón vigente, quien finalmente rompió su "maldición" en Augusta el año pasado al conquistar su primera Chaqueta Verde. El norirlandés busca ahora una hazaña que solo han logrado Tiger Woods, Jack Nicklaus y Nick Faldo: defender exitosamente el título. Aunque ha lidiado con algunas molestias de espalda recientemente, McIlroy llega relajado y motivado, sabiendo que ya posee el trofeo que tanto se le resistió.

No obstante, el hombre a vencer según las casas de apuestas es el número uno del mundo, Scottie Scheffler. Con dos chaquetas verdes en su armario (2022 y 2024), Scheffler aspira a su tercer título en cinco años, una proeza que lo colocaría a la par de leyendas como Arnold Palmer. Su consistencia desde el tee y su temple en los momentos de presión lo sitúan como el gran referente de la edición 2026.

Junto a él, el abanico de favoritos incluye nombres de enorme jerarquía: Jon Rahm: El campeón de 2023 busca su segunda corona, llegando en un momento de madurez física y mental tras su consolidación en el circuito LIV. Bryson DeChambeau: Su potencia y enfoque científico del juego lo mantienen como una amenaza constante en un campo que premia la distancia y la precisión.

Además de Ludvig Åberg, joven sueco, que ya sorprendió en 2024 y 2025, llega en una forma brillante tras resultados destacados en el cierre de la gira previa a Georgia.

La participación mexicana: Carlos Ortiz

En medio de este ecosistema de élite, el golf mexicano tiene un representante de peso en Carlos Ortiz. El tapatío regresa a Augusta tras una ausencia de cinco años, logrando su clasificación directa gracias a un histórico cuarto lugar en el US Open 2025, la mejor actuación de un compatriota en dicho torneo.

Ortiz, quien no superó el corte en su debut en 2021, llega hoy como un jugador transformado. Con mayor experiencia internacional y un reciente récord personal de 60 golpes en el LIV de Hong Kong, el mexicano buscará demostrar que su juego está a la altura de los protagonistas. Carlos iniciará su recorrido este jueves a las 11:50 horas (tiempo local), compartiendo grupo con el japonés Naoyuki Kataoka y el estadounidense Max Homa.

La mística de Augusta

¿Por qué el Masters es la estrella de la corona? Porque Augusta National es el único campo que los aficionados conocen de memoria sin haberlo pisado. Desde el Amen Corner (hoyos 11, 12 y 13) hasta las azaleas en plena floración, el entorno es una obra de arte diseñada por Bobby Jones y Alister MacKenzie que castiga la soberbia y premia la paciencia. Este 2026, con 89 jugadores invitados (uno de los campos más reducidos en décadas), el torneo promete una batalla táctica donde la gloria no solo se mide en millones de dólares, sino en la inmortalidad que otorga pertenecer al club de campeones más exclusivo del planeta.

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