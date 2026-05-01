Charros de Jalisco saca la escoba en Chihuahua

Los Charros de Jalisco consiguieron este jueves su primera barrida de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol al imponerse como visitantes ante los Dorados de Chihuahua por pizarra de 9-3 en el tercer juego de la serie.

La gran figura del encuentro fue Kyle Garlick, quien tuvo una noche encendida con el madero al terminar de 5-3 y producir cuatro carreras, siendo pieza clave en la ofensiva jalisciense. El estadounidense encabezó un ataque oportuno que castigó en los momentos más importantes y marcó la diferencia en el Estadio Chihuahua.

Por primera vez en la serie, Charros tomó la ventaja desde los primeros episodios y no permitió alguna reacción determinante del rival. La cuenta se abrió gracias a un elevado de sacrificio de Johneshwy Fargas, que aprovechó Willie Calhoun para timbrar. Poco después, apareció Garlick con un sencillo que mandó a Alfredo Hurtado a la caja registradora.

Aunque Dorados logró descontar en la quinta entrada para acercarse en la pizarra, la respuesta de Jalisco fue inmediata. En el sexto inning, nuevamente Garlick se hizo presente con un cuadrangular de dos carreras que devolvió la tranquilidad a los visitantes y silenció a la afición local.

Chihuahua intentó mantenerse con vida tras un doble remolcador de Oziel Flores, pero los Charros mostraron contundencia en la recta final del compromiso. Entre la séptima y novena entrada fabricaron cuatro rayitas más que terminaron por sentenciar el duelo y sellar la barrida en la serie.

En la lomita, Kurt Heyer abrió por Jalisco y entregó una sólida actuación de cuatro entradas y dos tercios, en las que recetó cuatro ponches y permitió apenas una carrera. Sin embargo, no alcanzó a llevarse la decisión. El triunfo fue para Rafael Córdova, quien trabajó una entrada completa sin admitir hit y mantuvo el control absoluto del juego.

La escuadra jalisciense continuará en gira y este fin de semana visitará Nuevo León para medirse frente a los Sultanes de Monterrey. El primer duelo de la serie está programado para este viernes 1 de mayo a las 19:30 horas.