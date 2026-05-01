Viernes, 01 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 1 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Consulta el calendario completo para conocer los horarios y canales de transmisión de todos los partidos programados para este día

Por: Oralia López

La jornada de este viernes 1 de mayo reúne encuentros en Europa, con opciones para seguir en diversas plataformas. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La jornada de este viernes 1 de mayo reúne encuentros en Europa, con opciones para seguir en diversas plataformas. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Este viernes 1 de mayo de 2026 presenta una agenda variada de futbol internacional con actividad en distintas ligas y torneos a lo largo del día. La jornada reúne encuentros en Europa, con opciones para seguir en diversas plataformas.

Habrá partidos sobre todo en horas de la mañana y el mediodía, lo que permite a los aficionados mantenerse al tanto de múltiples competencias. Por si estás interesado, en esta nota te presentamos el calendario completo, con horarios y canales de transmisión, para que no pierdas detalle de los encuentros programados en vivo.

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Girona vs Mallorca | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Leeds United vs Burnley | 13:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Pisa Sporting Club vs US Lecce | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • FC Andorra vs Albacete | 08:15 | SKY Sports
  • Deportivo vs Leganés | 10:30 | SKY Sports
  • Real Zaragoza vs Granada CF | 13:00 | SKY Sports

Mantente informado sobre los resultados y las principales noticias de los partidos del día a través de EL INFORMADOR, donde podrás consultar una cobertura actualizada y en tiempo real de cada encuentro. Este espacio ofrece un seguimiento detallado que te permitirá conocer el desarrollo de los juegos conforme ocurren. Se publicarán actualizaciones constantes con la información más relevante de los torneos que tienen seguimiento en México. 

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones