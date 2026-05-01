Este viernes 1 de mayo de 2026 presenta una agenda variada de futbol internacional con actividad en distintas ligas y torneos a lo largo del día. La jornada reúne encuentros en Europa, con opciones para seguir en diversas plataformas.

Habrá partidos sobre todo en horas de la mañana y el mediodía, lo que permite a los aficionados mantenerse al tanto de múltiples competencias. Por si estás interesado, en esta nota te presentamos el calendario completo, con horarios y canales de transmisión, para que no pierdas detalle de los encuentros programados en vivo.

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Girona vs Mallorca | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Leeds United vs Burnley | 13:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

Pisa Sporting Club vs US Lecce | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 01 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

FC Andorra vs Albacete | 08:15 | SKY Sports

Deportivo vs Leganés | 10:30 | SKY Sports

Real Zaragoza vs Granada CF | 13:00 | SKY Sports

Mantente informado sobre los resultados y las principales noticias de los partidos del día a través de EL INFORMADOR, donde podrás consultar una cobertura actualizada y en tiempo real de cada encuentro. Este espacio ofrece un seguimiento detallado que te permitirá conocer el desarrollo de los juegos conforme ocurren. Se publicarán actualizaciones constantes con la información más relevante de los torneos que tienen seguimiento en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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