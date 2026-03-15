La Copa Zapopan tiene a sus campeones de élite

Después de las últimas vueltas al circuito de la Copa Zapopan de Ciclismo este domingo, finalizó la competencia de este fin de semana con los vencedores de las categorías de élite y sub-23 , que protagonizaron el certamen y cerraron por todo lo alto en las calles del municipio que por dos días vivió horas de pedaleo en una intensa carrera.

La categoría de élite, Diana Carolina López se proclamó campeona, con un tiempo de 2:44:07, mientras que el segundo lugar fue para Betsabee Salomón con 2:44:15 y el tercer lugar fue para Paula Andrea Carrasco, parando el reloj en 2:45:36.

CORTESÍA.

En la rama varonil de élite, el triunfo se lo llevó César Leonel Cisneros al registrar 2:53:12. El podio estuvo completado por Jorge Ulloa con cronómetro de 2:53:30 y solo dos segundos detrás terminó Wilmar Molina para completar los primeros lugares.

La batalla comenzó frente al Palacio Municipal y los ciclistas atravesaron un circuito de 6.04 kilómetros, recorriendo Avenida Hidalgo y Américas, ahora omitiendo Ávila Camacho a diferencia del camino trazado este sábado para los juveniles, que tuvieron casi 400 metros más de distancia en cada una de las vueltas.

CORTESÍA.

Con 600 competidores nacionales e internacionales, la Copa Zapopan se ha asentado como una de las contiendas referentes de más alto nivel dentro de la ciudad y a mayor escala para los apasionados de las dos ruedas y los pedales.

Además se ha convertido en un evento de cercanía para los ciclistas, sus equipos, familiares y amigos que participaron o asistieron para dar el aliento extra necesario durante la justa, que se celebró por quinta ocasión y comienza a ser una tradición y costumbre en Zapopan.

La victoria de este domingo no incluyó solo la satisfacción de la preparación ni la gloria del triunfo, sino recibir parte de una bolsa de $710 mil pesos, de la que destacan los premios de $90 mil pesos a cada uno de los ganadores generales de ambas ramas.

CORTESÍA.

SV