La Copa Zapopan arrancó con los deportistas juveniles

Este sábado se vivió la primera ronda de la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo , con el banderazo de salida desde las 7:00 de la mañana y la salida de las categorías juveniles, que recorrieron importantes arterias del municipio, pedaleando desde el Palacio Municipal por Avenida Hidalgo, Américas y Ávila Camacho como las principales calles por las que se desarrolla la competencia.

El mejor tiempo de la jornada en la rama varonil lo puso Jorge Medina de la categoría Juvenil A, con tiempo de 47 minutos 24 segundos; Jeencarlos Celaya encabezó Juvenil B con 50:37 y Santiago García lideró Juvenil C con tiempo de 51:47. Del lado femenil, Renata Flores hizo tiempo de 47:16 en Juvenil B, Kenya Veloz hizo 50:23 en la A y Ailin Veloz se llevó Juvenil C parando su tiempo en 54:58.

CORTESÍA/ Comude.

La contienda pone a la ciudad en el mapa de las competencias ciclistas, al contar con participación de los mejores atletas nacionales, además de tener presencia internacional de deportistas de Colombia y Estados Unidos, destacando la convocatoria de la justa que crece con las ediciones y se ha posicionado como una de las más importantes carreras de la zona .

Este domingo a la misma hora será el segundo día de competencia con el plato fuerte del certamen, ahora con las categorías de élite y sub-23, las de mayor nivel en ambas ramas y donde la batalla se intensificará en cada vuelta al circuito zapopano de seis kilómetros para llevarse la gloria y cerrar el evento con broche de oro.

SV