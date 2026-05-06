La Copa Jalisco 2026 se reinventa; finales con sabor municipal y aroma mundialista

La Copa Jalisco, consolidada como el torneo de futbol amateur más importante de México, ha anunciado un cambio histórico en su estructura competitiva para la edición 2026 . Por primera vez, las finales de las ramas varonil y femenil abandonarán el formato de partido único para disputarse bajo la modalidad de visita recíproca (ida y vuelta) en los estadios de los propios municipios finalistas.

Esta decisión del Comité Organizador responde a la compleja agenda del Estadio Jalisco, que se prepara para la Copa Mundial 2026. Al descentralizar la final, se garantiza no solo la transparencia y equidad deportiva, sino también una derrama económica directa para las comunidades finalistas y un ambiente de mayor cercanía con la afición local. Los equipos con mejor posición en la tabla general tendrán el privilegio de cerrar la serie en casa.

Bajo la instrucción del Gobernador Pablo Lemus, el incentivo para los campeones ha escalado a niveles sin precedentes . Además del tradicional viaje a Madrid, España, programado para septiembre, los ganadores recibirán boletos para la Copa del Mundo 2026, específicamente para los encuentros que se disputen en el Estadio Guadalajara. Asimismo, los monarcas jugarán un partido de exhibición en el Estadio Jalisco contra los primeros equipos de los Leones Negros de la UdeG.

Actualmente, el torneo vive momentos de alta tensión con equipos como Tepatitlán de Morelos y Zapopan ya clasificados a semifinales femeniles, mientras que en la varonil, Ocotlán, Ameca y Tlajomulco de Zúñiga aseguran su lugar. Un aspecto destacado es que, para profesionalizar la experiencia, se implementará la tecnología VAR en las finales municipales.

Con 105 equipos varoniles y 49 femeniles que iniciaron esta aventura, la Copa Jalisco 2026 no solo busca campeones, sino fortalecer el orgullo de cada rincón del estado , llevando los estándares del futbol profesional a las unidades deportivas de los municipios.

CORTESÍA.

SV