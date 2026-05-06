Álbum digital Panini del Mundial 2026: códigos para descargar sobres GRATIS

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la euforia no deja de crecer. Miles de personas alrededor del mundo esperan formar parte de uno de los torneos deportivos más importantes, y qué mejor manera de sumarse desde ahora que con el tradicional llenado del álbum Panini. Con el objetivo de que más aficionados puedan participar en la colección de estampas, este año la empresa lanzó una versión digital gratuita.

Como sucede durante cada edición de la Copa del Mundo, en 2026 una de las actividades favoritas de los seguidores del futbol será completar la colección de jugadores del álbum Panini mundialista ; sin embargo, esta actividad puede representar un gasto importante para muchos aficionados. Por ello, ahora se estrenó una versión que cualquier persona puede tener en su celular o computadora.

El álbum Panini digital es una versión gratuita del tradicional cuaderno de estampas que se vende en tiendas y que puede descargarse utilizando la aplicación FIFA Panini Collections de la siguiente manera:

Descargar la aplicación oficial FIFA Panini Collections. Crear una cuenta con correo electrónico. Completar el registro. Descargar el álbum digital e ingresar a él. Abrir los sobres gratuitos disponibles.

¿Cómo funciona el álbum digital Panini del Mundial 2026?

Una vez obtenida la versión digital, la dinámica propuesta por la compañía es la siguiente: cada usuario recibirá dos sobres completamente gratis al día, con cinco estampas cada uno al iniciar sesió n, para que el llenado del álbum sea progresivo hasta completar la colección.

Además, la aplicación permitirá intercambiar jugadores repetidos con otros usuarios alrededor del mundo, ofreciendo un espacio de convivencia e interacción entre aficionados al futbol.

No obstante, si deseas ser de los primeros en completar todas las estampas de tu álbum virtual, Panini compartió una alternativa para conseguir más sobres. Se trata de códigos promocionales que puedes ingresar en la aplicación para recibir estampas adicionales.

¿Cuáles son los códigos promocionales para conseguir más sobres en el álbum Panini digital del Mundial 2026?

Cabe destacar que este apartado puede encontrarse en el lado derecho de la interfaz principal de la plataforma. Solo debes ir al menú y seleccionar “Código Promocional” para ingresar los códigos de manera manual o mediante un código QR.

Cuando un código funciona correctamente, la aplicación mostrará una animación de confeti y confirmará la entrega de un sobre adicional. Es importante recordar que cada código solo puede utilizarse una vez por cuenta.

A continuación, la lista de códigos disponibles hasta el momento:

FIFA2026PLAY

ALLTHEFEELS

PANINICOLLECT

47JQD3WKFFLJ

9SM4K84XSPJW

JSSCJ4YQ7ZY9

ALBUMPANINI26

COCACOLAFANS

PLAYWC26NOW

GIFTWC26PACK

COKEPANINI26

PANINIFWC26

FEELITALL26

ALLTHEFEELS26

Con esta nueva modalidad digital, Panini busca acercar la experiencia del Mundial 2026 a más personas sin importar el lugar o el presupuesto . La posibilidad de coleccionar estampas desde el celular, intercambiar jugadores con usuarios de otros países y obtener sobres gratuitos diariamente convierte al álbum virtual en una alternativa accesible y atractiva para los aficionados que ya comienzan a vivir la emoción de la próxima Copa del Mundo.

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