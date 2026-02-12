"La Bomba" advierte: En el Clásico Nacional no hay favoritos, solo jerarquías

El Clásico Nacional del Clausura 2026 llega con una narrativa inusual. Las Chivas aterrizan en la Jornada 6 como líderes invictos y con una racha de cinco victorias consecutivas, mientras que el América ha tenido un inicio titubeante, sumando apenas dos triunfos en cinco juegos. Sin embargo, para Henry Martín, capitán y referente azulcrema, el presente estadístico se borra al pisar la cancha.

“No puedes tener favoritos en un Clásico. Hemos demostrado que nos hemos parado en la cancha y no nos pesa”, declaró tajante "La Bomba". Sus palabras tienen un respaldo histórico sólido: a pesar del gran momento del Rebaño, el América domina la rivalidad reciente, habiendo ganado 11 de los últimos 21 enfrentamientos oficiales. Además, el Estadio Akron se ha convertido en un "segundo hogar" para las Águilas, donde triplican en victorias al conjunto tapatío desde su inauguración en 2010.

Henry Martín, quien suma cinco goles contra el Guadalajara en su carrera, aprovechó el marco del Clásico para reafirmar su compromiso con la institución que, según sus palabras, le dio todo. “Llegué aquí sin ser nadie y hoy por hoy soy capitán, tengo un tricampeonato y un título de goleo. Me hice americanista llegando aquí, llevo al América tatuado en el corazón” , confesó el delantero, subrayando que la exigencia de la afición fue el motor que lo transformó de un jugador cuestionado a un ídolo histórico.

Más allá de los tres puntos, este sábado el América tiene una motivación extra: alcanzar su victoria número 100 sobre las Chivas en la historia de la rivalidad (incluyendo juegos oficiales y amistosos). Con un plantel que, según Martín, sigue adaptándose pero se siente "sólido", las Águilas pretenden disipar las dudas del arranque del torneo ante su acérrimo rival.

Chivas llega mejor en funcionamiento colectivo, pero como bien señaló su verdugo habitual: en un Clásico Nacional, la jerarquía y el orgullo suelen pesar más que las rachas.

YC