El defensor de Club Deportivo Guadalajara, Diego Campillo, reconoció previo al Clásico Nacional ante América, que enfrentarse al cuadro azulcrema le genera una sensación especial desde sus etapas en fuerzas básicas.

El zaguero rojiblanco confesó que la intensidad de este duelo la aprendió desde niño y que es algo que no ha cambiado con el paso del tiempo .

“Me tocó desde niño jugar este tipo de partidos, estos clásicos, y desde niño hay mucha intensidad. Se juegan a tope; me tocó enfrentarlos en finales, en fase regular, en todo, y sí, desde niño te enseñan que este partido no se puede perder. Siempre lo sentías diferente, la semana se trabaja diferente. Entonces, traigo eso desde niño: que cuando los veo enfrente, me despierta algo y no se me ha quitado. Ahora que regresé, creo que el clásico pasado lo demostramos: sigue ese fuego, esa emoción por jugar un clásico”, reveló.

De igual manera, recordó que el buen momento reciente del equipo comenzó precisamente ante América, resultado que impulsó una racha positiva, aunque dejó claro que el plantel mantiene la misma postura ante cualquier rival.

“Para nosotros, todos los partidos son bravísimos porque todos nos juegan siempre a tope. Entonces, acá estamos tranquilos; sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar. Todos los partidos son iguales para nosotros y los jugamos como una final. Además, nuestra racha el torneo pasado empezó con América y ahí ganamos y se vino un hilo de victorias. Entonces, yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial, a diferencia de otros partidos”, agregó.

Finalmente, aseguró que dentro del grupo no se consideran favoritos , pese al momento que atraviesa el rival, y que tampoco les incomoda si así los catalogan desde afuera.

“Favoritos, nunca; se compite diferente en un clásico, en la intensidad y todo esto. A nosotros no nos incomoda que nos pongan como favoritos o no favoritos; nosotros vamos a ganar.

“Yo creo que ya no importan los resultados pasados. A lo mejor nosotros tenemos más victorias, vamos más arriba en la tabla, pero los clásicos siempre son buenos, el nivel siempre es bueno. Ellos van a competir igual con nosotros como si fuera una final; nosotros, igual, como todos los partidos. Entonces, creo que no hay favorito en estos partidos, no existe”, concluyó.

SV