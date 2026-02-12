Copa de Leyendas, una fiesta única en Guadalajara

Cada vez falta menos para que Guadalajara reciba jugadores históricos del futbol mundial, con la Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron el próximo 3 de marzo y el director del evento, Marcelo Michel Leaño, junto con el director de OCESA Jalisco, Carlos de la Torre, platicaron con El Informador sobre lo que vendrá.

“Representa una auténtica fiesta para la ciudad, es un partido único, histórico e irrepetible donde vienen jugadores demasiado icónicos y con temas que fueron logrados de manera especial, por ejemplo, Luis Figo nunca había jugado en Latinoamérica con el Real Madrid. Es la posibilidad de tener un partido de este nivel, leyendas en nuestra ciudad, en el marco mundialista, con cinco campeones del mundo”, destacó Michel Leaño, ratificando al portugués como uno de los jugadores presentes en el Akron.

El crecimiento de la Perla Tapatía en deporte, espectáculos, entretenimiento e infraestructura han sido importantes para poder poner a la ciudad como la sede para los eventos de talla internacional , como los dos en el ámbito futbolístico que nos esperan en el mismo año y con pocos meses de diferencia.

“Guadalajara hoy es la ciudad que compite no con la Ciudad de México ni con Monterrey, compite con las grandes capitales del mundo, con Madrid, Buenos Aires, Bogotá, estas grandes capitales. Hoy Guadalajara es una de ellas”, aseguró de la Torre

El presidente municipal de Zapopan y presidente de la sede mundialista, Juan José Frangie, fue quien hizo la petición de tener un evento que abriera el telón de la justa mundialista; también tomaron parte y colaboraron el Gobierno de Jalisco y el Gobierno y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, así como los patrocinadores, para que fuera posible.

Así, llegaron las negociaciones de los organizadores con los clubes españoles y cada uno de los jugadores, lo que representó un reto para encontrar una fecha adecuada para ellos y tener la disponibilidad del inmueble antes de entregarlo a la FIFA para el Mundial.

“Nada más hay cuatro o cinco partidos como este al año en el mundo, competimos con ciudades como Singapur, Shanghái, Japón, Costa Rica, Las Vegas y tenemos que encontrar la fecha”, destacó Marcelo.

Carlos de la Torre añadió factores que harán aún más especial el encuentro que pone a Guadalajara en los ojos del mundo , como el hecho de ver por primera vez al “Káiser” mexicano, Rafa Marquez con la playera blaugrana en Guadalajara, el regreso de Fernando Hierro a la ciudad por primera vez desde su salida de Chivas o la primera aparición de Figo en Latinoamérica en un partido de este tipo.

Entre los jugadores ya confirmados por el director, Marcelo Michel Leaño, también están Carles Puyol, Xavi Hernández y David Villa del Barcelona, mientras que del cuadro merengue estarán, además de Figo y Hierro, Raúl, Iker Casillas, Fernando Morientes y Guti, entre otros íconos que completarán las plantillas del compromiso.

Las puertas del estadio se abrirán a las cuatro de la tarde, cuatro horas antes del silbatazo inicial y, de acuerdo con los organizadores, “habrá muchas sorpresas previo al partido, al medio tiempo y post partido. Va a ser una fiesta total, un espectáculo único que dará de qué hablar en la ciudad”.

Para que más gente pudiera disfrutar del ambiente familiar que está planeado para ese martes, ya abrieron más localidades del recinto, q ue ahora tendrá todas las zonas abiertas y las entradas, de acuerdo con la página de internet de la boletera, parten desde $671 pesos .

