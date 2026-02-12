Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX, se encuentra en el centro de atención no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por una revelación reciente hecha por su propio padre a la prensa deportiva.

Un secreto que sorprendió a muchos

A pesar de que es habitual ver al delantero celebrar goles y esforzarse con disciplina, pocos conocían un detalle curioso sobre su vida fuera de la cancha: no come tacos, algo insólito considerando la cultura popular mexicana y su cercanía con la afición y la vida cotidiana.

Según su padre, aunque acompaña a su familia y amigos cuando van a comer tacos, Armando se mantiene fiel a la dieta estricta que le ha sido asignada por el nutriólogo de Chivas. Incluso en esos momentos, él llega con su propia comida y sólo disfruta de una agua de jamaica después de los partidos, respetando siempre su plan alimenticio para rendir físicamente.

”Es muy disciplinado, él saliendo del estadio, ahí le dan sus comida. Y él nos acompaña a los tacos y ahí se come él su comida, su agüita de Jamaica que le dan ahí acabando el partido, y la comida que le da el nutriólogo de Chivas”, comentó su padre.

Su padre también explicó que suelen acudir a los tacos porque al jugador le gusta ir, convivir con la gente y saludar tanto a los aficionados como a los meseros, con quienes tiene buena relación. Sin embargo, aunque disfruta del ambiente y la cercanía con todos, siempre lleva su propia comida para mantenerse fiel a la dieta que le indican en el club.

”Pero vamos ahí a los tacos, que a él le gusta ir ahí, y aparte ahí lo saluda toda la gente, y a los meseros que son sus amigos. Pero él lleva su comida ahí aparte”.

Su rendimiento en el Clausura 2026

En lo deportivo, la “Hormiga” ha sido clave para el buen arranque del Rebaño Sagrado en el Clausura 2026, donde el equipo ha logrado un excelente comienzo en la tabla de posiciones.

En lo personal, el delantero ha acumulado 360 minutos y registra 4 goles, consolidándose como un referente ofensivo para el equipo.

