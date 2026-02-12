Checo Pérez y Cadillac: El desafío técnico en el desierto de Bahréin

La pretemporada 2026 de la Fórmula Uno en Sakhir ha sido una verdadera montaña rusa para Sergio "Checo" Pérez. Este jueves 12 de febrero, el piloto mexicano vivió una jornada de contrastes al mando del Cadillac CA01 , el monoplaza con el que la escudería estadounidense debuta este año en la máxima categoría. En una sesión matutina marcada por los retos técnicos, el tapatío finalizó en la posición 15 del clasificador, acumulando 42 vueltas en un programa de trabajo enfocado en la resistencia.

El tiempo más rápido del día fue para Charles Leclerc quien con su Ferrari detuvo el reloj en 1:34.273, superando por 0.511 segundos al actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren). Por su parte, Pérez registró un tiempo de 1:38.653, quedando a 4.380 segundos del líder monegasco. Aunque la tabla de tiempos lo sitúa en la parte baja, la buena noticia para el equipo es que logró superar su posición 14 del miércoles, mostrando una progresión constante en su adaptación al vehículo.

El fallo que encendió las alarmas; problemas de software

El gran obstáculo del día ocurrió cerca de las diez de la mañana, cuando el Cadillac de Pérez se detuvo repentinamente entre las curvas 10 y 11 , provocando la primera bandera roja de la jornada. Tras la investigación del equipo en el garage, se confirmó que la falla se debió a un error crítico en el software de gestión de la unidad de potencia.

Este tipo de inconvenientes son comunes en equipos debutantes que utilizan sistemas complejos de integración, y en el caso de Cadillac, el error causó un bloqueo preventivo del motor para evitar daños mecánicos mayores. Afortunadamente, los ingenieros lograron resetear y actualizar los parámetros del sistema, permitiendo que "Checo" regresara a pista para completar su tanda de vueltas programadas.

Panorama rumbo a Australia

A pesar de estar lejos del ritmo de potencias como Red Bull o Mercedes (que hoy sufrieron con Kimi Antonelli), Cadillac ha mostrado una fiabilidad mecánica notable una vez superados los ajustes digitales . Escuderías de media tabla como Haas, con el sorprendente tercer lugar de Oliver Bearman, y Alpine, con Pierre Gasly en séptimo, han puesto el listón muy alto para el debut.

Este viernes, Pérez tendrá su última oportunidad de probar el auto antes de la clausura de las pruebas. Con el Gran Premio de Australia fijado para el 7 de marzo, la escudería americana y el mexicano trabajan a marchas forzadas para que los fallos de software queden en el pasado y la potencia del tapatío brille en Melbourne.

