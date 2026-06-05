Knicks se ponen a medio camino hacia el título de la NBA

Victor Wembanyama falló el último tiro del partido y los Knicks de Nueva York se llevaron el segundo juego de las Finales por 105-104 contra los Spurs. Salieron de la batalla en El Álamo con una ventaja de dos partidos y la posibilidad dorada de coronarse en el Madison Square Garden.

Lo que parecía un juego definido a falta de medio cuarto, se convirtió en un cierre de alarido. La quinteta texana se repuso de un déficit de 14 puntos y lograron empatar el marcador con tres minutos por jugar, llegaron a los últimos diez segundos en paridad y cuando habían conseguido el balón para cerrar el encuentro, Wembanyama cometió una pérdida, le dio una falta a Brunson y el base de los Knicks puso la última canasta desde la línea de libres.

San Antonio Spurs se queda corto

La estrella francesa tuvo una noche caótica en la que tuvo la etiqueta de villano. En la primera mitad consiguió apenas siete puntos y aunque reapareció tras el descanso con 22 puntos, tomó las dos decisiones erróneas que sentenciaron el partido y le pusieron una losa pesada a su equipo de cara a los próximos dos partidos.

A pesar del buen cierre de Brunson, la historia del partido para los neoyorquinos la escribió Karl-Anthony Towns, terminó con 21 puntos y 13 rebotes, de nuevo sacando a Wemby de la pintura y fue el pilar para que, de nueva cuenta, su equipo remontara una diferencia de doble dígito en el segundo cuarto y tomara el control del partido por gran parte del trámite y terminara por conseguir su 13° victoria al hilo.

Brunson acabó con 20 puntos y 6 asistencias y él y Towns fueron bien acompañados por Mikal Bridges con otros 20, OG Anunoby con 17 unidades y desde la banca, Landry Shamet aportando otras 13 unidades.

Por el lado de San Antonio, De’Aaron Fox se sacudió una seguidilla de noches apagadas y colaboró con 20 puntos, encestando dos tercios de sus intentos, Stephon Castle y Devin Vasell anotaron 14.

Dylan Harper sigue demostrando su calidad a pesar de su novatez y puso 15 puntos con canastas clave en la remontada y dejando en la cancha la energía que contagió a sus compañeros para soñar con la remontada, no obstante, el resto de la banca solo aportó cuatro puntos.

La serie continuará en Nueva York el próximo lunes.

NG