Mundial 2026: La Selección Mexicana entra en la cuenta regresiva para su debut mundialista ante Sudáfrica

La Selección Mexicana ya dejó atrás los partidos de preparación y comenzó la última etapa rumbo a su presentación en la Copa del Mundo. Luego de vencer 5-1 a Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, el equipo dirigido por Javier Aguirre se enfoca ahora en afinar detalles para el duelo inaugural frente a Sudáfrica, programado para el próximo jueves en el Estadio Azteca.

Tras el compromiso ante los serbios, los jugadores que tuvieron menos participación en el encuentro realizaron trabajo físico complementario para mantenerse al mismo ritmo que el resto del plantel. Mientras tanto, quienes sumaron más minutos iniciaron labores de recuperación con la mira puesta en llegar en las mejores condiciones al arranque del torneo mundial.

Antes de abandonar Toluca, los futbolistas tuvieron la oportunidad de convivir durante algunas horas con sus familiares en una reunión privada organizada por la Federación Mexicana de Futbol. Posteriormente, durante la madrugada de este viernes, la delegación regresó al Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde continuará concentrada durante los próximos días.

En las instalaciones del CAR, el cuerpo técnico puso en marcha sesiones de recuperación, gimnasio y terapia física, además de comenzar el análisis final sobre la alineación que utilizará en el debut mundialista. A partir de este sábado, el Tricolor trabajará ya bajo el protocolo oficial de la FIFA, incluyendo actividades abiertas para los medios de comunicación acreditados.

¿Quién será el 11 titular?

Mientras la emoción por el inicio de la Copa del Mundo crece entre los aficionados, dentro del campamento mexicano también se intensifica la competencia por un lugar en el 11 inicial. Javier Aguirre y su grupo de trabajo continúan evaluando opciones en distintas posiciones antes de tomar una decisión definitiva.

De acuerdo con reportes surgidos desde la concentración nacional, algunos de los futbolistas que han dejado buenas sensaciones en los entrenamientos recientes son Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Brian Gutiérrez. Los tres han tenido una participación constante durante las prácticas y aparecen entre las alternativas para arrancar frente al conjunto sudafricano.

Durante los próximos días, México mantendrá entrenamientos matutinos en el CAR antes de cumplir con las actividades oficiales previas al partido inaugural, como el reconocimiento de cancha y las conferencias de prensa organizadas por la FIFA.

Con la preparación concluida y la lista definitiva ya definida, la Selección Mexicana entra en la semana más importante de su proceso rumbo al Mundial , con la atención puesta en el partido que marcará el comienzo de su camino en casa.

NG