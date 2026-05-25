Pablo Barrera reveló nuevos detalles de la histórica bronca en el Querétaro vs Atlas

Pablo Barrera, exjugador de Querétaro y capitán en el momento de los hechos, ha revelado nuevos y escalofriantes detalles sobre la histórica bronca ocurrida el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora, durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas.

Este episodio, que marcó un antes y un después en el futbol mexicano , fue descrito por Barrera como la peor experiencia de su carrera profesional.

En una entrevista, Barrera compartió su perspectiva desde la cancha , recordando el caos que se desató.

¿Cómo se vivió desde la cancha?

Sus primeras preocupaciones fueron para su familia , ya que su esposa e hijas se encontraban en las tribunas, justo detrás de las bancas. Con la ayuda de algunos compañeros, logró sacarlas rápidamente de la zona de riesgo y llevarlas a los vestidores para protegerlas mientras la violencia se extendía por el estadio.

El exseleccionado mexicano también relató que el árbitro se le acercó para advertirle que la situación estaba completamente fuera de control y que lo mejor era correr hacia los vestidores lo antes posible.

Sin embargo, una imagen en particular quedó grabada en su memoria: la de una aficionada del Atlas severamente golpeada. Barrera describió la escena diciendo que a la joven "la mitad de la cara no se le veía" .

Aunque un médico les informó posteriormente que no presentaba fracturas y que las lesiones eran producto de los golpes, el recuerdo sigue siendo estremecedor para el exfutbolista .

En medio del caos, Barrera detalló que varios futbolistas de Querétaro mostraron un acto de humanidad al ayudar a aficionados del Atlas a salir del estadio . Incluso les proporcionaron playeras de Gallos Blancos para intentar evitar más agresiones mientras abandonaban el inmueble.

Las consecuencias económicas tras la bronca en el Corregidora

Las consecuencias de la violencia no solo fueron emocionales, sino también económicas para el club. El Estadio Corregidora permaneció cerca de un año sin aficionados , lo que golpeó fuertemente las finanzas del equipo.

Barrera reveló que, debido a la falta de ingresos por boletaje y patrocinadores, pasaron hasta tres meses sin recibir salario .

En ese difícil periodo, los futbolistas con mayor experiencia y estabilidad económica apoyaron a los jóvenes del plantel, algunos de los cuales no tenían dinero para pagar la renta o incluso la comida.

La tragedia del Querétaro vs Atlas, con los nuevos detalles aportados por Pablo Barrera, reafirma su lugar como uno de los capítulos más dolorosos y polémicos en la historia reciente del futbol mexicano, dejando una huella imborrable en quienes lo vivieron .

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