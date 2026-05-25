Santiago Sandoval pudo dejar el futbol para dedicarse profesionalmente a otro deporte

Chivas fue uno de los equipos más afectados durante el Clausura 2026, luego de que cinco de sus jugadores fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial 2026, como parte de la preparación del Tricolor.

Sin embargo, Gabriel Milito encontró futbolistas que podrían convertirse en piezas importantes para su planteamiento rumbo al próximo torneo, como Santiago Sandoval, de apenas 18 años, quien se consolidó como uno de los elementos más destacados del Rebaño durante la liguilla, pese a la eliminación en semifinales frente a Cruz Azul.

El canterano rojiblanco se ganó rápidamente el cariño y respeto de la afición, una pasión por el futbol que, según relató su madre, Lluvia, en entrevista con Mediotiempo, mostró desde muy pequeño.

“No, siempre. Desde que empezó a caminar se le veía siempre era la pelota, le pegaba a la pelota y siempre era ir atrás de la pelota todo el tiempo”, comentó su mamá.

Durante la entrevista también reveló que Sandoval llegó a pensar en dedicarse al boxeo, uno de los deportes en los que los mexicanos han destacado a lo largo de la historia.

“Cuando tenía más o menos como unos 11 años le empezó a llamar la atención el box y se iba a entrenar box. O sea, iba a entrenar futbol y regresaba, y por las tardes: ‘má, que quiero ir a entrenar box’”, contó.

Su mamá reconoció que en ese momento sintió preocupación por el interés de Sandoval en el boxeo, debido al talento futbolístico que veía en él desde niño.

La respuesta de su madre fue inmediata: “Yo le decía: ‘es que no, Santi, ¿cómo vas a desperdiciar lo que tienes en las piernas para irte al box?’”, recordó Lluvia.

Finalmente, también recordó que Santiago quería ser portero, pues constantemente le pedía que le comprara guantes y uniforme para jugar en esa posición.

“Él siempre, que cómprame guantes de portero, cómprame el uniforme de portero y era buen portero”, finalizó.

MF