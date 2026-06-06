Kevin Castañeda se convierte en el primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2026

Chivas comenzó a reforzar su plantilla de cara al Torneo Apertura 2026 y ha concretado la incorporación del mediocampista mexicano Kevin Castañeda, quien se convertirá en el nuevo futbolista del conjunto rojiblanco tras concluir exitosamente las negociaciones con los Xolos de Tijuana.

Después de varios días de conversaciones entre ambas instituciones, así como de intercambios de propuestas para alcanzar un acuerdo que beneficiara a todas las partes involucradas, las directivas lograron cerrar la operación de manera definitiva.

El nuevo jugador de Chivas para el Apertura 2026

Con ello, Castañeda vestirá la camiseta de Chivas en una de las transferencias más importantes del mercado para el club tapatío, que busca fortalecer su mediocampo con jugadores de experiencia y calidad comprobada dentro de la Liga MX.

La llegada del futbolista responde a una de las prioridades de la directiva y del cuerpo técnico rojiblanco, que consideran a Castañeda un elemento capaz de aportar dinámica, visión de juego, recuperación de balón y generación ofensiva desde la zona medular. A sus 26 años, el mediocampista ha demostrado regularidad y crecimiento en el futbol mexicano, convirtiéndose en una pieza importante dentro del esquema de Xolos de Tijuana durante las últimas temporadas.

El jugador de Chivas que va a Xolos

Para concretar la transferencia, Guadalajara incluyó en la negociación al joven atacante Yael Padilla, una de las promesas surgidas de las fuerzas básicas rojiblancas. El futbolista pasará de manera definitiva al conjunto fronterizo como parte del acuerdo que permitió destrabar las conversaciones entre ambos clubes.

Sin embargo, Chivas no perderá completamente el control sobre el futuro del delantero. La institución rojiblanca logró conservar una cláusula de recompra dentro del contrato, mecanismo que le permitirá recuperar los derechos federativos del jugador en caso de que su desarrollo deportivo continúe de manera positiva y el club considere conveniente su regreso en los próximos años.

La salida de Padilla representa una oportunidad importante para el atacante, quien buscará sumar más minutos y protagonismo en la Liga MX con la escuadra de Tijuana. Mientras tanto, en Guadalajara existe confianza en que la experiencia y el nivel mostrado por Kevin Castañeda puedan traducirse en un aporte inmediato para un equipo que tiene como objetivo volver a competir por los primeros puestos del futbol mexicano.

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