El Puskas Arena de Budapest se convertirá en el epicentro del futbol mundial este sábado 30 de mayo de 2026, cuando el París Saint-Germain (PSG) y el Arsenal disputen la gran Final de la UEFA Champions League. El encuentro enfrenta a dos potencias con estilos contrastantes: la presión extrema y verticalidad del conjunto francés contra la estructura defensiva y el ataque explosivo del cuadro inglés. Con el título más codiciado de Europa en juego, ambos clubes tienen la oportunidad de marcar una nueva era en el balompié continental.

El compromiso definitivo por el título continental está programado para este sábado 30 de mayo. X / @ChampionsLeague

¿Cómo llegan PSG y Arsenal a la Final de la Champions League?

El PSG, dirigido por Luis Enrique, aterriza en esta instancia con la misión de revalidar la corona europea obtenida la temporada pasada. Los parisinos han consolidado un sistema de juego basado en la posesión y el talento individual, destacando figuras como Vitinha en el mediocampo y un tridente ofensivo conformado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué. A pesar de caer en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, el PSG ha dominado en Europa el último año y llega con su plantilla en óptimas condiciones.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta vive una temporada histórica. Tras asegurar la Premier League, los londinenses buscan un doblete inédito para la institución, apoyados en la defensa menos goleada del continente. La dupla de centrales Gabriel-Saliba y el guardameta David Raya son los pilares de un equipo que anhela su primera copa europea, buscando redimir aquella final perdida en París hace dos décadas.

Alineaciones probables PSG vs Arsenal

París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard.

Dónde ver EN VIVO el partido PSG vs Arsenal de la Final - Champions League

La transmisión de la Final de la UEFA Champions League contará con múltiples opciones para los aficionados. El partido podrá sintonizarse a través de las pantallas de TNT, FOX y FOX One en televisión de paga. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante la plataforma MAX.

El compromiso definitivo por el título continental está programado con los siguientes datos oficiales:

Fecha y hora: Sábado 30 de mayo de 2026, 10:00 horas

Sábado 30 de mayo de 2026, 10:00 horas Estadio: Puskás Arena, Budapest, Hungría

Puskás Arena, Budapest, Hungría Transmisión: TNT, HBO MAX, FOX, FOX One

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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