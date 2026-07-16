La Liga MX pone en marcha una nueva temporada y el partido entre Juárez y Club Puebla será el último del segundo día de actividades, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde ambas escuadras intentarán comenzar el campeonato con un resultado positivo después de un Clausura 2026 en el que quedaron fuera de la fase final.

El inicio del torneo representa una nueva oportunidad para los dos clubes, que renovaron sus proyectos con la intención de competir por puestos de Liguilla. Además del resultado, el partido permitirá observar el funcionamiento de sus planteles tras los movimientos realizados durante el mercado de verano.

¿Cómo llegan Juárez y Puebla?

Los Bravos de Juárez iniciarán el Apertura 2026 con el objetivo de mostrar una mejor versión bajo el mando de Pedro Caixinha, quien continúa al frente del proyecto. El conjunto fronterizo buscará aprovechar la localía y el aporte de sus nuevos refuerzos, luego de cerrar el Clausura 2026 con 15 puntos, resultado que lo ubicó en la parte baja de la clasificación.

En tanto, Puebla, dirigido por Gerardo Espinoza, inicia el certamen con el reto de cambiar la imagen mostrada en el anterior. La Franja terminó el Clausura con 13 unidades y ahora intentará comenzar con un triunfo como visitante para tomar confianza desde las primeras fechas.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue un empate 1-1 en la Jornada 13 del Clausura 2026, por lo que este nuevo enfrentamiento ofrece una oportunidad para romper la igualdad y arrancar el nuevo certamen con tres puntos.

Horario y dónde ver el partido Juárez vs Puebla EN VIVO

Juárez y Puebla pondrán en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 este viernes, cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico Benito Juárez como parte de la Jornada 1 de la Liga MX. Ambos equipos buscarán comenzar el campeonato con una victoria que les permita tomar impulso desde sus primeras presentaciones.

El encuentro se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión por Azteca 7 y FOX, mientras que en streaming podrá seguirse a través del sitio web y la aplicación de Azteca Deportes.

Fecha y hora: Viernes 17 de julio, 21:00 horas

Viernes 17 de julio, 21:00 horas Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión (canales): FOX One, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, FOX, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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