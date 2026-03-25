Miércoles, 25 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, liberado tras detención en Sudáfrica

Se pudo confirmar que el reportero de Televisa ya se encuentra en libertad

Por: SUN .

La situación del periodista de TUDN generó inquietud e incertidumbre luego de que se diera a conocer su detención en Sudáfrica. ESPECIAL.

La situación del periodista de TUDN generó inquietud e incertidumbre luego de que se diera a conocer su detención en Sudáfrica. ESPECIAL.

En las últimas horas, la situación del periodista de TUDN, Julio Ibáñez, generó inquietud e incertidumbre luego de que se diera a conocer su detención en Sudáfrica, donde realizaba labores informativas relacionadas con el seguimiento de uno de los rivales de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, se pudo confirmar que el reportero de Televisa ya se encuentra en libertad, luego de una cooperación en conjunto entre las embajadas de México y Sudáfrica, misma que permitió su liberación bajo fianza, aunque aún no se sabe con exactitud el motivo por el que Julio Ibáñez fue encarcelado en dicho país.

LEE: GP de Japón 2026, el desafío técnico de Suzuka en la nueva era

Luego de que comenzara a circular la información de la detención del periodista, un video circuló en las redes sociales sobre el presunto momento en que Ibañez fue aprehendido en su habitación, hecho que habría ocurrido desde el pasado miércoles.

Sudáfrica enfrentará a Panamá los días 27 y 31 de marzo, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Como parte de su cobertura en Sudáfrica, Ibáñez llevaba a cabo una transmisión en vivo desde su habitación de hotel cuando hombres armados irrumpieron en el lugar.

Durante la grabación, se escucha a Ibáñez cuestionar "¿qué está pasando?" antes de que la comunicación se interrumpiera de forma abrupta, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

De esta manera, el comunicador de TUDN permaneció bajo custodia de autoridades sudafricanas desde hace varios días.

LEE: Atlanta United le da la bienvenida a Mauricio Culebro

Entre las versiones que circulan en las redes se menciona un posible uso indebido de un dron en zonas restringidas, sin embargo, hasta el momento nos sabe el motivo real por el que fue aprehendido.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones