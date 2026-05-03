Julián Quiñones se convierte en el máximo goleador en Arabia Saudita

En el instante en que el balón tocó la red, impulsado por el violento derechazo de Julián Quiñones, el tiempo pareció detenerse. Con ese disparo, el atacante mexicano no únicamente aseguró la victoria del Al-Qadisiya sobre el poderoso Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (3-1), también colocó su nombre entre la cima del futbol mundial, consolidándolo como el segundo goleador más letal del planeta.

Con 29 goles en la actual temporada de la Liga Profesional Saudí , el exjugador del América, quien además perfila disputar su segunda Copa del Mundo con la Selección Mexicana, se adueñó del liderato de goleo, sacando una ventaja de dos tantos sobre su más cercano perseguidor.

Quiñones, quien arrancó como titular, dejó claro desde los primeros minutos su impacto en el partido, sembrando constante inquietud en la defensa rival, que recurrió a todo tipo de recursos para intentar frenarlo y evitar la caída de su arco. Sin embargo, para mala fortuna de los visitantes, Mohammed Aboulshamat abrió el marcador al minuto 24.

Con el marcador en contra, el equipo del luso se volcó al ataque y logró igualar gracias a una combinación ofensiva que definió Joao Félix al minuto 39; sin embargo, la igualdad fue efímera, ya que Al-Qadisiya retomó la ventaja poco después, con la anotación de Musab Al-Juwayr al minuto 55, justo antes de que el partido tomara rumbo definitivo.

En la recta final, el partido se convirtió en un ida y vuelta constante, generando peligro en ambas porterías. Sin embargo, f ue Julián Quiñones quien supo capitalizar los espacios y, tras una serie de rebotes dentro del área, venció a Bento Matheus al minuto 78.

El gol no solo sentenció el encuentro, sino que también desató la frustración de Cristiano Ronaldo, quien, al ver al mexicano ampliar su ventaja a cuatro tantos en la tabla de goleo, terminó visiblemente molesto con sus compañeros.

SV