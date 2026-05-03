En una exhibición de temple y estrategia, el joven italiano Kimi Antonelli se llevó la victoria en el Gran Premio de Miami. Pese a una largada accidentada donde fue relegado por la presión de Verstappen y Leclerc, el piloto de Mercedes ejecutó una remontada magistral apoyada en una gestión de boxes impecable para recuperar el liderato en el último tercio de la carrera.

El podio lo completó Lando Norris en segundo sitio, tras liderar gran parte de la prueba, y un oportunista Oscar Piastri, quien heredó el tercer puesto tras un trompo dramático de Charles Leclerc en los metros finales. El monegasco, que batallaba rueda a rueda con un combativo Max Verstappen, perdió el control de su Ferrari dejando la vía libre a George Russell y al propio neerlandés.

La carrera estuvo marcada por el caos inicial y un Safety Car provocado por los abandonos de Hadjar, Gasly y Lawson. Mientras Verstappen remontaba desde el fondo tras un incidente temprano, el mexicano Sergio "Checo" Pérez logró escalar posiciones momentáneamente hasta el puesto 13, aunque finalizó en la decimosexta plaza.

El cierre fue histórico: el legendario Rafael Nadal fue el encargado de ondear la bandera a cuadros, consagrando la tercera victoria de Antonelli en la temporada.

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NA