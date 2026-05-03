Atlas por la hazaña ante Cruz Azul con números que preocupan fuera del Jalisco

Tras la derrota en el partido de ida ante Cruz Azul, Atlas está obligado a firmar una auténtica hazaña en su visita a la Ciudad de México el próximo fin de semana. El conjunto rojinegro necesita imponerse por más de dos goles para revertir la eliminatoria, un escenario que luce cuesta arriba considerando que no ha logrado una victoria de ese margen como visitante en el presente torneo.

El equipo dirigido por Diego Cocca tendrá que rozar la perfección y, sobre todo, sacudirse sus propios fantasmas lejos de casa. Si bien llega con una racha de dos partidos sin perder en condición de visitante, la falta de contundencia ha sido una constante, con serias dificultades para generar y capitalizar oportunidades en territorio ajeno.

Atlas ha conseguido tres triunfos, un empate y cuatro derrotas

En ocho partidos disputados como visitante, Atlas ha conseguido tres triunfos, un empate y cuatro derrotas, un balance que refleja irregularidad y que lo ha obligado a remar contracorriente en más de una ocasión. La inconsistencia fuera de casa ha sido uno de los factores que han impedido al equipo consolidarse entre los protagonistas del campeonato.

Además, hay un antecedente directo que pesa en la previa: una de esas derrotas fue precisamente ante Cruz Azul, rival al que ahora vuelve a enfrentar en condición de visitante. Ese resultado añade un componente extra al duelo, ya que los rojinegros no solo buscan sumar, sino también sacarse la espina ante un rival que ya les complicó el panorama en el torneo.

En el apartado ofensivo, las cifras son aún más reveladoras. Atlas apenas ha marcado seis goles en sus ocho partidos fuera de casa, lo que arroja un promedio de 0.75 anotaciones por encuentro. Esta baja producción ofensiva ha sido determinante en varios de sus tropiezos, ya que el equipo ha tenido dificultades para generar peligro constante y capitalizar sus oportunidades.

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Atlas ha mostrado una mejor versión

A pesar de ello, la reciente racha positiva podría ser un punto de inflexión, ya que el cuadro rojinegro consiguió dos victorias de manera consecutiva, el equipo ha mostrado una mejor versión en sus últimos compromisos en patio ajeno, con mayor orden y eficacia, aspectos que serán fundamentales si pretende competir en un escenario complicado.

El reto para Atlas es claro: trasladar su buen momento a una cancha donde los números no le favorecen, mejorar su capacidad ofensiva y demostrar que puede ser un equipo competitivo lejos de casa.