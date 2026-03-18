Julián Quiñones lanza dardo a Javier Aguirre

El nombre de Julián Quiñones se ha convertido en sinónimo de gol y constancia fuera de México, por lo que levanta la mano para que Javier Aguirre lo convoque y lleve al Mundial de 2026.

El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, consolidándose como una de las figuras más destacadas en el futbol internacional, particularmente en el competitivo escenario de Arabia Saudita, donde su rendimiento no ha pasado desapercibido.

Julián Quiñones manda mensaje a Aguirre

Pese a su gran momento, Quiñones sabe que nada está asegurado cuando se trata de la Selección Mexicana. La competencia por un lugar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026 es intensa, por lo que el delantero mantiene la mira fija en ese objetivo.

"Para mí es muy importante ir al Mundial, por eso trabajo día a día para poder estar en la lista final. Eso es lo más importante; por eso me exijo al máximo en cada entrenamiento y en cada partido, con la meta de integrar esa lista decisiva y representar a México, como siempre lo he deseado", mencionó en charla con FOX.

El atacante entiende la responsabilidad que implica representar al país, por lo que no baja el ritmo y continúa preparándose con la misma intensidad que lo ha llevado a destacar en el extranjero.

El atacante entiende la responsabilidad que implica representar al país, por lo que no baja el ritmo y continúa preparándose con la misma intensidad que lo ha llevado a destacar en el extranjero. IMAGO7

El equipo, por encima de todo

Más allá de los reflectores individuales, Quiñones deja claro que su prioridad es el trabajo colectivo. Para él, el respaldo de sus compañeros es el motor que impulsa su rendimiento dentro del terreno de juego.

"Creo que la motivación me la dan mis compañeros; eso es lo principal. Por ende, llegan los goles y los resultados. Para mí, siempre va a ser primero lo colectivo, porque eso es lo que realmente importa", concluyó.

Quiñones y su gran paso en Arabia Saudita

Cada jornada, Quiñones responde con actuaciones determinantes que lo colocan como pieza clave del Al-Qadsiah, equipo que compite en la Primera División saudí. Su capacidad ofensiva lo mantiene en la lucha por el campeonato de goleo, compartiendo protagonismo con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, lo que habla del nivel que ha alcanzado en la actualidad.

El exjugador del América ha sabido adaptarse rápidamente a un entorno distinto, tanto en lo futbolístico como en lo cultural. Su evolución ha sido evidente, y los aficionados han reconocido su esfuerzo, convirtiéndolo en uno de los referentes del torneo. Su olfato goleador y su disciplina dentro del campo lo han colocado en el radar mediático semana tras semana.

MF