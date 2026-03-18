Los Reds perdieron en el partido de ida ante el Galatasaray, pero la diferencia mínima dejó la puerta abierta para que el Liverpool pensara en remontar y en Anfield, con su público que no falla, le llenaron la canasta al Galatasaray 4-0 para superar los octavos de final de Champions League .

El partido completo fue una tormenta en el área de Ugurkan Çakir al que lograron vencer los ingleses hasta el 25’, en una jugada de pizarrón en un tiro de esquina para que Dominik Szoboszlai llegara con el remolque para disparar y empatar la llave. El mismo húngaro, con Florian Wirtz y Hugo Ekitiké tuvieron situaciones claras para ampliar la diferencia, pero la más dolorosa fue de Mohamed Salah al fallar un penal en el tiempo agregado.

El Galatasaray fue timorato, en parte obligado por el asedio del Liverpool y con su máximo referente, Victor Osimhen condicionado por una lesión en el antebrazo que lo forzó a salir al medio tiempo. Los de Arne Slot no se dejaron llevar por el penal antes de ir al vestidor, donde encontraron la contundencia que les faltó en los primeros 45 minutos.

Ekitiké mandó a la red una jugada rápida que tomó por sorpresa a la defensa turca y consumó la voltereta en el marcador global a los seis minutos del complemento; los Reds no le dieron tiempo a los visitantes de procesar el gol cuando llegó el tercero gracias a Ryan Gravenberch, aprovechando un rebote que dio Çakir a un remate de Salah, mientras que el cuarto clavo en el ataúd de los Leones lo puso el egipcio con un gran disparo de zurda, colocado pegado al poste.

El boleto del Liverpool a los cuartos de final los cruza con el Paris Saint-Germain , actual campeón de Europa y su verdugo el año pasado en la instancia de octavos.

SV