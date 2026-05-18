Julián Quiñones compite con Cristiano Ronaldo por MVP de Liga Saudí

Con 30 goles en su segunda temporada en Arabia Saudita, Julián Quiñones se ha consolidado como uno de los grandes referentes del futbol saudí y una pieza clave para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El exjugador de América y Atlas ha firmado una campaña sobresaliente que no ha pasado desapercibida , al colocarse en lo más alto de la tabla de goleadores y ganarse un lugar entre los nominados al premio de Jugador de la Temporada 2026.

Quiñones compite con figuras de talla mundial

El reconocimiento, además, llega en un contexto de alta competencia, ya que Quiñones disputa el galardón codo a codo con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, quien también figura entre los candidatos tras liderar la lucha por el campeonato con el Al-Nassr.

A través de redes sociales, la propia liga fue la encargada de revelar la lista de futbolistas que compiten por el galardón , una selección que también incluye a figuras como João Félix, Rúben Neves e Ivan Toney.

En medio de su gran momento, Julián Quiñones también aseguró su futuro al renovar contrato hasta 2030 , reflejo de la confianza plena de su club en su proyecto deportivo. La extensión no solo premia su rendimiento goleador, sino que lo consolida como una de las piezas centrales de la institución a largo plazo.

SV