A casi 56 años del primer partido de México como anfitrión del Mundial, el Estadio Azteca se prepara otra vez para hacer historia al albergar, por tercera ocasión, un juego inaugural de la Copa del Mundo, ahora del Mundial 2026.

Pero fue el 31 de mayo de 1970 la fecha que marcó un antes y un después en el futbol mexicano. Ese día, México inauguró por primera vez una Copa del Mundo como país anfitrión, en un escenario que con el tiempo se convertiría en símbolo del balompié internacional: el Estadio Azteca. Aquella tarde, la Selección Mexicana se enfrentó a la Unión Soviética en el partido inaugural del IX Campeonato Mundial de Futbol, en un duelo que terminó sin goles, pero que dio inicio a una nueva era.

Así fue el primer partido de México como anfitrión del Mundial

Miles de aficionados llenaron el inmueble capitalino, generando un ambiente único con recortes de papel multicolor y banderas que ondeaban en las gradas. La ceremonia de apertura, que tuvo una duración aproximada de una hora, fue encabezada por el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien declaró inaugurado el torneo, acompañado por Sir Stanley Rous, presidente de la FIFA, y Guillermo Cañedo, titular del Comité Organizador.

El evento incluyó un desfile de la banda de la Marina Mexicana, así como la participación de representantes de los países afiliados a la FIFA. Además, 16 futbolistas mexicanos ingresaron al terreno de juego portando carteles con los nombres de las selecciones participantes, en una ceremonia que reflejaba la magnitud del torneo.

La ceremonia inaugural del Mundial de 1970 incluyó un desfile de la banda de la Marina Mexicana, así como la participación de representantes de los países afiliados a la FIFA. ARCHIVO

Durante el desfile, no todo fue celebración. Las delegaciones de Inglaterra y la Unión Soviética fueron recibidas con abucheos, mientras que Uruguay fue ovacionado. Por supuesto, la aparición de México desató el entusiasmo en el estadio, que registraba una capacidad de más de 108 mil espectadores.

En lo deportivo, el partido entre México y la Unión Soviética dejó sensaciones encontradas. Aunque el empate sin goles otorgó al Tricolor su primer punto en la competencia, la actuación fue calificada como "floja" e "insegura" por la prensa de la época, incluyendo el diario EL INFORMADOR. A pesar de ello, el resultado fue valorado, considerando el contexto y la presión del debut mundialista como anfitrión.

Entre los jugadores más destacados de ese encuentro estuvo el defensa Mario "Pichojos" Pérez, quien sobresalió por su capacidad para frenar los ataques del rival y generar salidas ofensivas, aunque en algunos momentos mostró un exceso de intensidad en su juego.

El impacto de aquel partido fue más allá del marcador. En ciudades como Guadalajara, miles de personas paralizaron sus actividades para ver el encuentro en las televisiones que ya existían en algunos hogares, reflejando el alcance nacional del evento y la pasión que comenzaba a consolidarse en torno al futbol.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Se acerca la tercera vez que México dispute el partido inaugural del Mundial como anfitrión

Ahora, a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026, México se alista para volver a ser protagonista en la inauguración de una Copa del Mundo. El próximo 11 de junio, el Estadio Azteca será nuevamente el escenario donde arranque el torneo, en un partido que enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica, un duelo que curiosamente ya se dio, pero cuando el rival fue anfitrión en el año 2010.

Este hecho convertirá al Azteca en el único estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, resaltando su estatus como uno de los recintos más emblemáticos del futbol internacional.

Así, lo que comenzó en 1970 como un momento histórico para México, está a punto de repetirse por tercera vez. No se trata solo de recordar un empate sin goles, sino de dimensionar el papel del país en la historia del futbol mundial, con el Coloso de Santa Úrsula como epicentro de momentos que trascienden generaciones.

Este contenido se produjo con ayuda de Pinpoint, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative. Durante este proceso, varios periodistas de El Informador creamos en Pinpoint una colección con notas sobre los Mundiales en México de 1970 y 1986 publicadas en el periódico y resguardadas en su hemeroteca. Posteriormente formulamos preguntas sobre ese archivo a Gemini, verificamos las respuestas y, con base en ellas, desarrollamos nuevas notas periodísticas. Si deseas consultar la colección completa con todas las notas sobre los Mundiales en México, puedes hacerlo en el siguiente enlace.

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