Charros de Jalisco: Del último out a la primera bola

El hombre que vino desde el bullpen y se adjudicó la victoria en el último juego de la Serie del Caribe 2026 que le cedió el título a los Charros de Jalisco, ahora tendrá una nueva responsabilidad en la Liga Mexicana de Beisbol. César Gómez pasará de ser relevista a formar parte de la rotación abridora de la novena albiazul en la campaña veraniega.

En entrevista con EL INFORMADOR, el nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, compartió su sentir respecto al novedoso rol que tomará dentro del roster que dirige Benjamín Gil. Si bien Gómez llegó a los Charros para reforzar el relevo, siempre tuvo la tendencia de tirar más de una entrada, por lo que confía que ahora como abridor pueda mantener el nivel que presentó con anterioridad.

- ¿Cómo afrontas el reto de estar ahora en la rotación abridora de Charros de Jalisco?

- Lo tomo con orgullo y agradecimiento. El cuerpo técnico, staff y todos mis compañeros tienen la confianza de que yo puedo tirar entradas así. Entonces, me voy a enfocar mucho y trataré de sacar los outs que tenga que sacar porque detrás sé que tenemos una buena defensa y que hay muchos pitchers que tienen la calidad de estar en mi posición, por lo que estoy muy agradecido y orgulloso de estar en esa línea de lanzadores.

- ¿Qué representa para ti jugar con Charros?

- Mis papás nacieron aquí en Jalisco, en un pueblo que se llama Valle de Guadalupe. Para mí es un orgullo jugar con Charros, siempre había querido hacerlo. Y ahora que estoy aquí, estoy contento. A mí me había ido mal en Hermosillo, luego llegó Charros y todos me recibieron muy bien y me dijeron que sería importante o clave en el equipo. Eso me dio mucho ánimo para llegar y hacer mi trabajo con confianza. Cada campeonato que se gana se disfruta mucho, pero se disfruta más cuando tengo compañeros que me han acogido así.

- ¿Cómo describirías a Benjamín Gil como mánager?

- A mí Benji me conoce desde hace 12 años, él era mi coach en la prepa. Incluso, jugué con Mateo (Gil) y todo eso. Siempre ha sido un buen entrenador conmigo, pero también un buen mentor. Todo lo que él me diga, yo le creo, porque sé que él ha jugado a gran nivel y él entiende el beisbol como nadie. A veces, yo lo veo como un papá, pero sé que es mi coach y tengo que responder cuando él me llama.

- ¿Cómo es compartir la rotación con Luis Iván Rodríguez y Luis Payán, figuras consolidadas de los Charros?

- Es increíble tenerlos a ellos como compañeros. En invierno, a mí me estaba fallando mucho el cambio y Payán me ayudó a hacer los ajustes y me empezó a salir el lanzamiento. Con “Shocker”, es más como de forjar la mente y de no darle peso a cosas que no tienen la verdadera importancia, como a tener la piel gruesa. Es algo muy significativo tener figuras así en nuestro equipo, porque yo sé qué importantes son, pero también nos hacen disfrutar dentro y fuera del campo.

- ¿De qué manera se describe César Gómez al momento de lanzar?

- Soy alguien serio y que quiere competir en cada picheo. Cada lanzamiento que voy a tirar va a ser como si fuera mi último picheo. También soy agresivo y competitivo. Creo yo que el lanzamiento con el que me siento más cómodo es con la curva en estos momentos, pero la recta también es de mis favoritos.

- ¿Cuál será el no negociable para Jalisco en la LMB 2026?

- La mentalidad de Charros siempre va a ser ir por el campeonato. Mientras que estemos aquí es llegar al campeonato, todos estamos en la misma página para eso. Aunque es otra competición, ayuda mucho ver caras que también están en el invierno, pero también he conocido a otros compañeros y todos convivimos muy bien. Eso nos hace más fuertes para crear un equipo sólido que quiere ser campeón.

CT