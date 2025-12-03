Luego de tres juegos sin conocer la victoria, los Charros de Jalisco regresaron al camino ganador tras imponerse 3-5 a los Venados de Mazatlán en el primer duelo de la serie, disputado la noche de este martes en el Estadio Panamericano.

Jalisco se reencontró con su poderosa ofensiva y pudo superar la serpentina de Jonathan Bernal desde la primera entrada con un sólido cuadrangular conectado por Bligh Madris. Sin embargo, para la parte baja del segundo inning, Venados le arrebató la superioridad casi de inmediato, luego de que Keven Lamas bateara un sencillo productor para impulsar a Andrés Álvarez a tierra prometida.

Afortunadamente para la novena local, Billy Hamilton reapareció en el line up y lo hizo de gran forma respondiendo con un imparable que le permitió a Tirso Ornelas timbrar en la caja registradora para retomar la ventaja.

El ataque albiazul se mantuvo firme y, con el objetivo de volver a la senda de la victoria, Jared Serna se lució sacando un jonrón que se llevó por delante a Michael Wielansky y Bligh Madris para poner una distancia muy difícil de alcanzar para los visitantes.

Por parte del pitcheo, Ronald Medrano fue el brazo inicial de Jalisco y laboró a lo largo de cinco capítulos en los que registró cuatro hits, una rayita, tres pasaportes y abanicó a tres bateadores rivales. A su relevo se presentaron Isaac Jiménez y Gerardo Reyes, quienes lograron mantener a raya a la ofensiva visitante y conservar la distancia.

No obstante, pese a que Tomohiro Anraku se presentó como uno de los refuerzos estelares para Jalisco en esta segunda vuelta, el japonés no pudo estrenarse con un saldo a su favor, ya que Mazatlán pudo acercarse en la pizarra, tras vulnerar los lanzamientos del asiático y en la octava entrada los visitantes consiguieron una carrera a través de Fabricio Macías.

Luego de poner en peligro la victoria, se bajó de la lomita y Trevor Clifton fue llamado para evitar cualquier espanto y cerrar el juego. Pero, el norteamericano también puso en riesgo la ventaja, puesto que un lanzamiento descontrolado le dio la oportunidad a Kevin Lamas de llegar quieto a home.

Aún con toda la amenaza que representó la ofensiva mazatleca en la recta final al del encuentro, Charros logró sostener el triunfo hasta el último ponche concedido por Clifton para pegar primero en la serie contra Venados.

Este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo el segundo compromiso contra la escuadra sinaloense en el Estadio Panamericano, donde Jalisco buscará asegurar la serie a las 19:30 horas.

CT