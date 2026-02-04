El próximo 6 de febrero, el Estadio San Siro de Milán se iluminará para dar inicio a los XXV Juegos Olímpicos de Invierno. Para México, esta edición no es un trámite más; representa el punto de maduración de un proyecto deportivo que ha logrado sortear la falta de infraestructura invernal en territorio nacional. Con cinco atletas clasificados, México envía su delegación más robusta en 34 años , demostrando que el "efecto Donovan" fue solo la punta del iceberg.

Donovan Carrillo, el joven tapatío que aprendió a patinar en una pista de centro comercial en Zapopan, ya no es la "sorpresa" de los juegos. En Milán-Cortina 2026, Carrillo llega como un atleta consolidado. Tras su histórico pase a la final en 2022, su objetivo ahora es escalar posiciones en el top 20 mundial. Con un estilo que fusiona la técnica de élite con ritmos latinos, Donovan sigue siendo el abanderado emocional de una nación que, aunque tropical, se ha enamorado del hielo a través de sus patines.

El foco mediático estará, inevitablemente, sobre Sarah Schleper. La esquiadora, que adoptó la nacionalidad mexicana por amor a su esposo Federico Gaxiola, escribirá su nombre con letras de oro al participar en su séptima justa olímpica. Sin embargo, esta vez el significado es distinto: lo hará junto a su hijo, Lasse Gaxiola. Lasse, de apenas 18 años, no llega por invitación, sino por méritos propios tras escalar en el ranking de la FIS. Ver a madre e hijo compartir la Villa Olímpica y la pista de competencia es una narrativa que ya está capturando la atención de la prensa internacional.

Quizás el logro más silencioso pero técnicamente impresionante es el de Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo. A diferencia del esquí alpino, donde la gravedad ayuda, el cross-country es un deporte de resistencia pura, comparable a un maratón sobre nieve. Que México cuente con dos representantes en esta disciplina habla de una diversificación del talento nacional y de una búsqueda activa de puntos en circuitos europeos.

El contexto global

Mientras los mexicanos buscan superar sus propias marcas personales, el mundo observará la supremacía de Noruega y Alemania , países que históricamente dominan el medallero. Se espera que atletas como Ilia Malinin desafíen las leyes de la física en el hielo, mientras que leyendas como Mikaela Shiffrin buscarán redención.

México no llega como favorito al podio, pero su victoria reside en la presencia. En un deporte donde el equipo cuesta miles de dólares y la nieve es un recurso extranjero, cinco mexicanos portando el uniforme tricolor en los Alpes italianos es, en sí mismo, una hazaña olímpica. Milán-Cortina 2026 será la prueba de que, para México, el invierno ya no es una estación ajena, sino un nuevo escenario para el orgullo nacional.

Delegación mexicana: diciplinas y atletas

La delegación está integrada por 3 hombres y 2 mujeres, distribuidos en tres deportes clave:

1. Patinaje Artístico

Donovan Carrillo : El tapatío regresa para sus segundos Juegos Olímpicos tras hacer historia en Beijing 2022. Clasificó tras obtener el bronce en el preolímpico de Beijing 2025.

Cuándo compite: martes 10 de febrero. 11:30 am (Programa corto) y viernes 13 de febrero. 12:00 horas (Programa libre).

2. Esquí Alpino

Sarah Schleper : Una leyenda viviente. A sus casi 47 años, compite en sus séptimos Juegos Olímpicos (su tercera edición por México). Participará en el Slalom y Slalom Gigante.

Cuándo compite: jueves 12 de febrero, 04:30 am y domingo 15 de febrero, 03:00 am y 06:30 am.

Lasse Gaxiola : El debutante de 18 años e hijo de Sarah Schleper. Su clasificación es histórica, pues es la primera vez que madre e hijo compiten en la misma delegación invernal mexicana.

Cuándo compite: sábado 14 de febrero, 03:00 am y 06:30 am. y lunes 16 de febrero, 03:00 am y 06:30 am.

3. Esquí de Fondo (Cross-Country)

Regina Martínez : Primera mexicana en clasificar en esta extenuante disciplina en años recientes. Competirá en los 10 km estilo libre.

Cuándo compite: jueves 12 de febrero, 06:00 am

Allan Corona : Radicado en Noruega, Allan logró su plaza tras un intenso ciclo de competencias en Europa. Participará en los 10 km estilo libre masculino.

Cuándo compite: viernes 13 de febrero, 04:45 am

Los favoritos al podio (¿a quién observar?)

A nivel global, la lucha por las medallas suele estar concentrada en potencias nórdicas y norteamericanas. Estos son los nombres a seguir:

Patinaje Artístico (Varonil): El estadounidense Ilia Malinin, conocido como el "Dios del Quad" por ser el único en aterrizar el cuádruple Axel con consistencia. Es el gran favorito para el oro.

Esquí de Fondo: Johannes Høsflot Klæbo (Noruega). Es considerado el mejor esquiador de fondo de la historia y busca barrer con hasta seis medallas de oro en esta edición.

Esquí Alpino (Femenil): Mikaela Shiffrin (EE. UU.). Tras un Beijing 2022 complicado, Shiffrin llega rompiendo récords de victorias en la Copa del Mundo y es la rival a vencer en las pruebas técnicas.

Luge: Los alemanes Tobias Wendl y Tobias Arlt. Han ganado el oro en dobles en los últimos tres Juegos y buscan una hazaña de longevidad sin precedentes.

