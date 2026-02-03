México Rojo firmó una sólida actuación de principio a fin y venció por blanqueada de 3-0 a Puerto Rico , en una batalla donde el equilibrio entre la ofensiva oportuna y el pitcheo eficaz de Luis Miranda fue clave para inclinar la balanza a su favor y conseguir la segunda victoria en la Serie del Caribe 2026.

Miranda, pitcher que llegó como refuerzo a México Rojo para esta edición de la Serie del Caribe, dio cátedra sobre la lomita al irse limpio, sin permitir ni una sola carrera de los puertorriqueños en seis entradas de labor. El lanzador abridor tuvo una apertura casi perfecta, puesto que únicamente toleró dos imparables y un pasaporte, mientras que ponchó a cinco rivales para frenar cualquier intento de ataque boricua.

Otro que vivió una gran noche fue Michael Wielansky , luego de cargar con la responsabilidad de la ofensiva, ya que tuvo participación directa o indirecta en las tres anotaciones que consiguió México en el encuentro. Primero, el segunda base pegó un sencillo que terminó en un error de lanzamiento del infielder Andrew Vásquez, lo que provocó que Julián Ornelas timbrara en la parte alta de la primera entrada.

Para el tercer inning, Wielansky volvió a presentarse oportuno con un doblete que impulsó de nueva cuenta al “Bandido” para duplicar la ventaja. Y, si bien el pitcher inicial de Puerto Rico, Eduardo Rivera, había logrado controlar sus disparos, fue bajado de la lomita en el comienzo del cuarto rollo tras otorgar dos bases por bolas que no trascendieron en el ataque de México.

Los boricuas apostaron por Jordan Morales en el montículo para tratar de contener el poderío de los visitantes. sin embargo, él también fue víctima de los batazos de Wielansky, quien conectó un sencillo en el quinto capítulo para que Ornelas sumara su tercera carrera de la jornada.

Puerto Rico pudo maniatar a los bateadores del conjunto azteca en la recta final del encuentro, pues México no volvió a hacerse presente en home en los últimos cuatro episodios y todo quedó en manos de su defensiva para asegurar la victoria.

El pitcheo de la novena mexicana se redondeó con Gerardo Reyes, Matt Foster y, por supuesto, Trevor Clifton , quienes respaldaron el trabajo que realizó Luis Miranda para finiquitar el juego y consumar el triunfo que los encamina a la siguiente fase del evento caribeño.

Los Charros regresarán al diamante de juego este miércoles 4 de febrero para enfrentar a los Tomateros, en un duelo de novenas mexicanas que está pactado a las 19:00 horas.

SV