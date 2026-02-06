El movimiento olímpico comienza a encaminarse hacia uno de sus eventos más esperados con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrarán en Italia y congregarán a miles de atletas provenientes de distintas regiones del mundo. Esta cita representa el punto más alto de competencia para los deportes practicados sobre hielo y nieve, y será nuevamente el escaparate donde se ponga en juego el prestigio del olimpismo invernal.Aunque para un sector del público los Juegos Olímpicos de Invierno suelen considerarse de menor relevancia en comparación con los de Verano, los más de 3 mil 500 deportistas inscritos en las 16 disciplinas del programa defienden con firmeza la importancia de este evento dentro del calendario olímpico. Para ellos, se trata de una competencia de máxima exigencia, que requiere años de preparación y sacrificio.Históricamente, los atletas latinoamericanos han tenido dificultades para destacar en estas disciplinas, debido principalmente a la falta de infraestructura especializada, recursos económicos limitados y una escasa tradición en deportes de invierno. Estas condiciones han provocado que, hasta el momento, ningún representante de la región haya conseguido subir al podio, manteniendo vacío el medallero latinoamericano en esta justa.Sin embargo, esa realidad podría comenzar a cambiar en Milán-Cortina 2026. Un total de 36 atletas representarán a América Latina, una cifra que, aunque modesta en proporción al total de participantes (1.02 %), adquiere un valor significativo desde el punto de vista histórico. Nunca antes la región había contado con una delegación tan numerosa en unos Juegos Olímpicos de Invierno.La tendencia refleja un crecimiento sostenido en comparación con Pyeongchang 2018, donde participaron 34 deportistas latinoamericanos, y evidencia una apuesta cada vez más clara por impulsar el desarrollo de los deportes invernales en la región, con la esperanza de abrir un nuevo capítulo en su historia olímpica.BrasilArgentinaMéxicoChileColombiaUruguayEcuadorVenezuelaPuerto RicoBolivia