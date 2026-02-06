Viernes, 06 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Esta será la representación latinoamericana en los Juegos Olímpicos de Invierno

Son 36 los atletas latinoamericanos que competirán en la justa invernal italiana

Por: El Informador

Milán-Cortina será la edición con el mayor número de atletas latinos en la historia. EFE/J. Bott

Milán-Cortina será la edición con el mayor número de atletas latinos en la historia. EFE/J. Bott

El movimiento olímpico comienza a encaminarse hacia uno de sus eventos más esperados con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrarán en Italia y congregarán a miles de atletas provenientes de distintas regiones del mundo. Esta cita representa el punto más alto de competencia para los deportes practicados sobre hielo y nieve, y será nuevamente el escaparate donde se ponga en juego el prestigio del olimpismo invernal.

Aunque para un sector del público los Juegos Olímpicos de Invierno suelen considerarse de menor relevancia en comparación con los de Verano, los más de 3 mil 500 deportistas inscritos en las 16 disciplinas del programa defienden con firmeza la importancia de este evento dentro del calendario olímpico. Para ellos, se trata de una competencia de máxima exigencia, que requiere años de preparación y sacrificio.

Históricamente, los atletas latinoamericanos han tenido dificultades para destacar en estas disciplinas, debido principalmente a la falta de infraestructura especializada, recursos económicos limitados y una escasa tradición en deportes de invierno. Estas condiciones han provocado que, hasta el momento, ningún representante de la región haya conseguido subir al podio, manteniendo vacío el medallero latinoamericano en esta justa.

Sin embargo, esa realidad podría comenzar a cambiar en Milán-Cortina 2026. Un total de 36 atletas representarán a América Latina, una cifra que, aunque modesta en proporción al total de participantes (1.02 %), adquiere un valor significativo desde el punto de vista histórico. Nunca antes la región había contado con una delegación tan numerosa en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La tendencia refleja un crecimiento sostenido en comparación con Pyeongchang 2018, donde participaron 34 deportistas latinoamericanos, y evidencia una apuesta cada vez más clara por impulsar el desarrollo de los deportes invernales en la región, con la esperanza de abrir un nuevo capítulo en su historia olímpica.

Listas por países

Brasil

  • Lucas Pinheiro Braathen - Esquí alpino
  • Giovanni Ongaro - Esquí alpino
  • Christian Oliveira Sovik - Esquí alpino
  • Alice Padilha - Esquí alpino
  • Nicole Silveira - Skeleton
  • Edson Bindilatti- Bobsled
  • Luis Bacca Gonçalves- Bobsled
  • Davidson Henrique de Souza - Bobsled
  • Rafael Souza da Silva - Bobsled
  • Manex Silva - Esquí de fondo
  • Bruna Moura - Esquí de fondo
  • Eduarda Ribera - Esquí de fondo
  • Patrick Burgener - Snowboard
  • Augustinho Teixeira - Snowboard

Argentina

  • Francesca Baruzzi - Esquí alpino
  • Nicole Begue - Esquí alpino
  • Tiziano Gravier - Esquí alpino
  • Agustina Groetzner - Esquí de fondo
  • Nahiara Díaz González - Esquí de fondo
  • Franco Dal Farra - Esquí de fondo
  • Mateo Sauma - Esquí de fondo
  • Verónica Ravenna - Luge

México

  • Donovan Carrillo - Patinaje artístico
  • Allan Corona - Esquí de fondo
  • Regina Martínez - Esquí de fondo
  • Sarah Schleper - Esquí alpino
  • Lasse Gaxiola - Esquí alpino

Chile

  • Matilde Schwencke - Esquí alpino
  • Stephanie Joffroy - Esquí acrobático
  • Sebastián Endrestad - Esquí de fondo

Colombia

  • Fredrik Fodstad - Esquí de fondo

Uruguay

  • Nicolás Pirozzi - Esquí alpino

Ecuador

  • Klaus Jungbluth - Esquí de fondo

Venezuela

  • Nicolás Claveau - Esquí de fondo

Puerto Rico

  • Kellie Delka - Skeleton

Bolivia

  • Timo Grönlund - Esquí de fondo

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones