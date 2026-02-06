El movimiento olímpico comienza a encaminarse hacia uno de sus eventos más esperados con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrarán en Italia y congregarán a miles de atletas provenientes de distintas regiones del mundo. Esta cita representa el punto más alto de competencia para los deportes practicados sobre hielo y nieve, y será nuevamente el escaparate donde se ponga en juego el prestigio del olimpismo invernal.

Aunque para un sector del público los Juegos Olímpicos de Invierno suelen considerarse de menor relevancia en comparación con los de Verano, los más de 3 mil 500 deportistas inscritos en las 16 disciplinas del programa defienden con firmeza la importancia de este evento dentro del calendario olímpico. Para ellos, se trata de una competencia de máxima exigencia, que requiere años de preparación y sacrificio.

Históricamente, los atletas latinoamericanos han tenido dificultades para destacar en estas disciplinas, debido principalmente a la falta de infraestructura especializada, recursos económicos limitados y una escasa tradición en deportes de invierno. Estas condiciones han provocado que, hasta el momento, ningún representante de la región haya conseguido subir al podio, manteniendo vacío el medallero latinoamericano en esta justa.

Sin embargo, esa realidad podría comenzar a cambiar en Milán-Cortina 2026. Un total de 36 atletas representarán a América Latina, una cifra que, aunque modesta en proporción al total de participantes (1.02 %), adquiere un valor significativo desde el punto de vista histórico. Nunca antes la región había contado con una delegación tan numerosa en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La tendencia refleja un crecimiento sostenido en comparación con Pyeongchang 2018, donde participaron 34 deportistas latinoamericanos, y evidencia una apuesta cada vez más clara por impulsar el desarrollo de los deportes invernales en la región, con la esperanza de abrir un nuevo capítulo en su historia olímpica.

Listas por países

Brasil

Lucas Pinheiro Braathen - Esquí alpino

Giovanni Ongaro - Esquí alpino

Christian Oliveira Sovik - Esquí alpino

Alice Padilha - Esquí alpino

Nicole Silveira - Skeleton

Edson Bindilatti- Bobsled

Luis Bacca Gonçalves- Bobsled

Davidson Henrique de Souza - Bobsled

Rafael Souza da Silva - Bobsled

Manex Silva - Esquí de fondo

Bruna Moura - Esquí de fondo

Eduarda Ribera - Esquí de fondo

Patrick Burgener - Snowboard

Augustinho Teixeira - Snowboard

Argentina

Francesca Baruzzi - Esquí alpino

Nicole Begue - Esquí alpino

Tiziano Gravier - Esquí alpino

Agustina Groetzner - Esquí de fondo

Nahiara Díaz González - Esquí de fondo

Franco Dal Farra - Esquí de fondo

Mateo Sauma - Esquí de fondo

Verónica Ravenna - Luge

México

Donovan Carrillo - Patinaje artístico

Allan Corona - Esquí de fondo

Regina Martínez - Esquí de fondo

Sarah Schleper - Esquí alpino

Lasse Gaxiola - Esquí alpino

Chile

Matilde Schwencke - Esquí alpino

Stephanie Joffroy - Esquí acrobático

Sebastián Endrestad - Esquí de fondo

Colombia

Fredrik Fodstad - Esquí de fondo

Uruguay

Nicolás Pirozzi - Esquí alpino

Ecuador

Klaus Jungbluth - Esquí de fondo

Venezuela

Nicolás Claveau - Esquí de fondo

Puerto Rico

Kellie Delka - Skeleton

Bolivia