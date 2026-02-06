Chivas Femenil cumplió con el objetivo y salió con los tres puntos de su visita al estadio Aguascalientes, luego de vencer 2-0 al Necaxa en duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026. Con este resultado, el conjunto dirigido por Antonio Contreras llegó a 19 unidades y se mantiene firme en la lucha por los primeros puestos de la tabla general, confirmando el buen momento que atraviesa en el torneo.

Los goles llegaron por parte de Alicia Cervantes al minuto 31, y el segundo tanto al 88 en un remate de cabeza de Adriana Iturbide.

El encuentro no fue sencillo para el Rebaño, ya que se encontró con un rival bien ordenado defensivamente, con un bloque muy bajo que redujo espacios y complicó el avance rojiblanco. Ante este panorama, las tapatías apostaron por la paciencia, la circulación de balón y el uso inteligente de la amplitud para abrir la cancha y generar opciones de peligro en territorio rival. Poco a poco, Guadalajara fue inclinando el partido a su favor, manteniendo la posesión y controlando los tiempos del juego.

La clave del encuentro llegó tras una transición por el costado izquierdo, que permitió romper la férrea defensa necaxista. A partir de esa jugada, Chivas Femenil encontró mayor claridad y terminó por reflejar su dominio en el marcador. Una vez conseguida la ventaja, el equipo supo manejar el partido con orden y seguridad, evitando sorpresas y asegurando un triunfo valioso fuera de casa.

Ahora, el Guadalajara deberá pasar la página y concentrarse en su siguiente compromiso, cuando visite la Capital Rojiblanca para enfrentar a Pumas en la Jornada 8, en el Estadio Olímpico Universitario, con la intención de seguir sumando y consolidarse como protagonista del certamen.