Juárez recibirá a Querétaro este viernes en un encuentro de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025. En esta nota te compartimos los horarios y canales de transmisión para que sigas EN VIVO todos los detalles de este enfrentamiento.

Cómo llegan Juárez y Querétaro a la Jornada 17 de la Liga MX

En el arranque de última jornada, Bravos de Juárez tiene la única misión "no perder" y sumar los tres puntos en disputa para no caer en la Tabla General, y en casa le harán los honores a unos Gallos que buscan sumar y esperar un milagro para estar en el Play-In.

Querétaro sueña con estar en la Fiesta Grande, pero primero debe ganar y esperar la combinación de resultados. A pesar de que saliera airoso de su visita a la frontera, el equipo dirigido por Benjamín Mora debe esperar la derrota de Pumas, y que Santos y Atlas no sumen los tres puntos. Si cualquiera de estos equipos logra vencer a sus oponentes, de manera automática deja fuera a los Gallos.

El conjunto de Bravos se ubica en la séptima posición, a tres unidades de Chivas (sexto) que cuenta con 26, con una diferencia de goles de cinco; mientras que Pachuca está solo a un punto por debajo; y Xolos suma 21 unidades. Una derrota propia y victoria de estas dos escuadras los mandaría a la novena posición general.

Por su parte, los Gallos de Querétaro, tras una reacción tardía, llegan a la última jornada con 17 unidades que lo posicionan en el lugar 13, pero con el sueño de estar en el Play-In.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Querétaro de la J17 - Liga MX

El duelo correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025 entre Juárez y Querétaro se disputará este viernes 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante servicios de streaming y televisión abierta. Los aficionados también tendrán la opción de seguir las incidencias y el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de ambos clubes, así como consultar los resultados y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 7 de noviembre, 19:00 horas

Viernes 7 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

