Peleas de box hoy sábado 22 de noviembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

Una de las noches boxísticas más espectaculares del año se vivirá este sábado en la Noche de Campeones, que se celebrará en el Riyadh Season, en Arabia Saudita.

Cuatro cinturones estarán en disputa en combates que en cualquier cartelera serían el plato fuerte. En esta, el honor está reservado para David Benavidez vs. Anthony Yarde, por los campeonatos de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Benavidez hará la primera defensa de sus campeonatos, en un paso que busca llevarlo posteriormente a pelear contra Dmitry Bivol por la unificación de los títulos de la división.

En el pesaje realizado ayer, Benavidez marcó 174.3 libras (79.06 kg), por 173.9 libras (78.87 kg) de su oponente, quien peleará por tercera vez por un campeonato que se le ha negado.

Antes de este combate, subirán al ring el campeón wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Brian Norman Jr., y el retador Devin Haney. Norman Jr. es favorito, pero Haney busca regresar a la cima, conservar el invicto y borrar la impresión que dejó su pelea del año pasado frente a Ryan García, la cual fue eliminada de los récords por un positivo en dopaje del estadounidense.

Sam Noakes y Abdullah Mason disputarán el campeonato mundial de peso ligero de la OMB, actualmente vacante.

Jesse “Bam” Rodríguez expondrá los campeonatos mundiales de peso supermosca CMB, AMB y OMB frente al argentino Fernando “Puma” Martínez, en una pelea por demás atractiva.

Presencia mexicana en la función

Si bien tanto Benavidez como Bam tienen ascendencia mexicana y una gran base de seguidores en el país, esta noche dos púgiles nacidos en México también verán acción.

Uno es Julio Porras, oriundo de Hermosillo y con marca invicta de 13-0, quien peleará en peso supermediano contra el tanzano Pius Mpenda.

El otro es Juan Pérez, “El Güerito de Tepito”, joven de 16 años que tendrá su primera pelea profesional en un escenario imponente frente al ugandés Barker Ssewanyana.

Juan Pérez es considerado una promesa del boxeo mexicano. Tiene contrato con Premier Boxing Champions y forma parte del Team Benavidez.

La Noche de Campeones será transmitida por DAZN a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Se espera que David Benavidez vs. Anthony Yarde inicie a las 20:00, mientras que Jesse “Bam” Rodríguez vs. Fernando “Puma” Martínez comience a las 17:00.

Cartelera del Riyadh Season

Mohammed Alakel vs. Jiaming Li – pelea en peso superpluma

Julio Porras vs. Pius Mpenda – pelea en peso supermedio

Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan – pelea en peso ligero

Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah – pelea en peso medio

Jesse “Bam” Rodríguez vs. Fernando “Puma” Martínez – pelea por los campeonatos mundiales de peso supermosca del CMB, AMB y OMB

Sam Noakes vs. Abdullah Mason – pelea por el campeonato mundial de peso ligero de la OMB

Brian Norman Jr. vs. Devin Haney – pelea por el campeonato mundial de peso wélter de la OMB

David Benavidez vs. Anthony Yarde – pelea por los campeonatos mundiales de peso semipesado del CMB y AMB

Box en televisión abierta

El Canal 5 deTelevisa ,TUDN y ViX transmitirán esta noche el combate entre Sergio “Yoreme” Mendoza y Mpumelelo Tshabalala, que se realizará en el gimnasio Sergio Maldonado Cota, en Hermosillo.

El mexicano está invicto y se espera que vuelva a ganar.

