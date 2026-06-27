La Selección de Colombia y el combinado de Portugal se preparan para disputar el último encuentro correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial 2026. Este compromiso definirá la primera posición del sector, un factor determinante para los cruces de la siguiente ronda del torneo. Con ambas escuadras instaladas en la parte alta de la tabla y sin conocer la derrota hasta el momento, el partido representa el reto más exigente para ambos conjuntos en lo que va de la justa mundialista. El liderato está en juego y el resultado de este enfrentamiento dictará el camino que tomarán en la fase eliminatoria.

¿Cómo llegan Colombia y Portugal?

El equipo sudamericano se presenta a este tercer partido con un paso perfecto. Colombia lidera el Grupo K con seis unidades, producto de dos victorias consecutivas en sus primeras apariciones. Su balance goleador muestra solidez en ambas áreas, habiendo anotado cuatro goles y recibido únicamente uno, lo que les otorga una diferencia de goles de +3. Un empate les basta para asegurar la primera posición del grupo.

Por su parte, Portugal ocupa el segundo puesto con cuatro puntos, tras registrar una victoria y un empate en sus dos compromisos previos. El conjunto europeo destaca por su contundencia ofensiva, acumulando seis goles a favor y solo uno en contra, lo que resulta en una diferencia de goles de +5, la mejor del sector. Para arrebatarle el liderato a los colombianos, la escuadra portuguesa está obligada a conseguir el triunfo, ya que la igualdad de puntos no les favorece en la tabla general actual.

El resto del grupo lo conforman la República Democrática del Congo, con un punto, y Uzbekistán, que no ha logrado sumar unidades tras dos derrotas consecutivas y una diferencia de goles de -7.

Dónde ver EN VIVO el partido Colombia vs Portugal del Mundial 2026

El partido del Grupo K se jugará este sábado 27 de junio de 2026 a las 17:30 horas en el Estadio Miami, ubicado en la ciudad de Miami.

En México, los aficionados contarán con diversas alternativas para seguir el partido en vivo. La transmisión estará disponible por Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta; por TUDN y Azteca Deportes Network en televisión de paga; y mediante la Azteca Deportes App y ViX Premium para quienes prefieran verlo vía streaming.

Fecha y hora: sábado 27 de junio, 17:30 horas

sábado 27 de junio, 17:30 horas Estadio: Miami

Miami Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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