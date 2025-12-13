John Cena se despide del ring de la WWE con derrota

En una velada sabatina marcada por la emoción y la nostalgia, el mundo de la lucha libre presenció la despedida definitiva de una de sus máximas leyendas: John Cena.

Tras más de 20 años de entrega, espectáculo y pasión sobre el cuadrilátero, el 17 veces campeón mundial puso punto final a su histórica trayectoria en la WWE con su última lucha durante el Saturday Night’s Main Event, celebrado en el majestuoso Capital One Arena de Washington.

El evento, titulado The Last Time Is Now, trascendió el concepto de una función ordinaria y se convirtió en un encuentro que unió generaciones de superestrellas, culminando con el último combate de Cena frente a Gunther.

Así se vivió la lucha final de Cena

La arena vibraba con la energía de cerca de 20 mil aficionados conscientes de que estaban siendo testigos de un instante irrepetible. John Cena se midió ante el “General del Ring”, Gunther, quien desde los primeros minutos impuso condiciones con potentes castigos que mermaron visiblemente al ídolo y pusieron a prueba su resistencia.

Motivado por el clamor del público, Cena logró reaccionar y aplicar el Ajuste de Actitud, provocando la euforia generalizada. No obstante, Gunther soportó cada conteo, mientras la intensidad del combate aumentaba con castigos severos de ambos lados, dejando claro que ninguno estaba dispuesto a rendirse.

La batalla se extendió hasta la mesa de comentaristas, donde Gunther intentó castigar a Cena, pero el veterano respondió con inteligencia y estrelló a su rival contra la mesa en inglés, desatando un estruendo que simbolizaba que la lucha seguía viva.

De regreso al ring, ambos gladiadores intercambiaron movimientos espectaculares, aunque el desgaste físico ya era evidente. El clímax llegó cuando Cena resistió repetidos intentos de rendición, pero finalmente el luchador europeo logró imponerse, provocando un silencio absoluto en las gradas.

Con la derrota consumada, Cena permaneció en el centro del ring recibiendo una ovación unánime y el reconocimiento de las superestrellas de la WWE. Cody Rhodes y CM Punk encabezaron el homenaje al rodear el encordado y entregarle un cinturón, sellando así la despedida de una figura que dejó una huella imborrable en varias generaciones.

